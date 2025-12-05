शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने शेयर किया पहला पोस्ट, उंगली से गायब दिखी सगाई की अंगूठी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ मंधाना की शादी होनी थी लेकिन अचानक शादी के दिन उन्होंने इसे टाल दिया। शुरुआत में ऐसा कहा गया कि मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी रोकी गई है। लेकिन बाद में ऐसी भी खबरें सामने आई की पलाश मंधाना को धोखा दे रहे थे और इसी का पता चलने पर मंधाना ने यह शादी तोड़ दी। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन अब शादी टलने के बाद पहली बार मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस दौरान जिस बात ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा वह यह थी कि इस पोस्ट में मंधाना की उंगली से उनकी सगाई की अंगूठी गायब थी।