5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने शेयर किया पहला पोस्ट, उंगली से गायब दिखी सगाई की अंगूठी

महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद उन्होंने पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। इस दौरान उनके हाथ में उनकी सगाई की अंगूठी नहीं थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 05, 2025

Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना (फोटो- स्मृति मंधाना इंस्टाग्राम)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ मंधाना की शादी होनी थी लेकिन अचानक शादी के दिन उन्होंने इसे टाल दिया। शुरुआत में ऐसा कहा गया कि मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी रोकी गई है। लेकिन बाद में ऐसी भी खबरें सामने आई की पलाश मंधाना को धोखा दे रहे थे और इसी का पता चलने पर मंधाना ने यह शादी तोड़ दी। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन अब शादी टलने के बाद पहली बार मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस दौरान जिस बात ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा वह यह थी कि इस पोस्ट में मंधाना की उंगली से उनकी सगाई की अंगूठी गायब थी।

पेड पार्टनरशिप पोस्ट किया शेयर

मंधाना ने शुक्रवार को यह पोस्ट अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। यह एक प्रसिद्ध टूथपेस्ट ब्रांड के साथ एक पेड पार्टनरशिप पोस्ट था। इस वीडियो में मंधाना के हाथ में उनकी सगाई की अंगूठी नहीं दिखी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि यह अभी सामने नहीं आया है कि यह विज्ञापन मंधाना की सगाई से पहले शूट किया गया था या अब शादी टलने के बाद रिकॉर्ड हुआ है। मंधाना का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसने उनकी शादी टूटने की खबरों को और हवा दे दी है।

सोशल मीडिया पर अंगूठी को लेकर चर्चा

इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दुखी है, वो हंस रही है लेकिन उनकी आवाज और उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दुखी है। उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी भी नहीं पहनी है। दूसरे यूजर ने लिखा, बिना सगाई की अंगूठी के, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, उनकी उंगली पर कोई अंगूठी नहीं है। वहीं कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो मंधाना की सगाई से पहले शूट किया गया था।

मंधाना ने शादी के सभी पोस्ट हटाए

बता दें कि मंधाना की शादी वाले दिन उनके पिता श्रीनिवास की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद शादी को स्थगित कर दिया गया था। इसके अगले ही दिन पलाश की तबीयत भी बिगड़ गई थी और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब दोनों की तबीयत पहले से ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक मंधाना या पलाश की तरफ से शादी को किसी नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी शादी की रस्मों से जुड़े सभी पोस्ट भी हटा दिए हैं, जिसके चलते भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक दोनों के परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य कारणों को ही शादी टलने की वजह बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Dec 2025 06:00 pm

Published on:

05 Dec 2025 05:41 pm

Hindi News / Sports / शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने शेयर किया पहला पोस्ट, उंगली से गायब दिखी सगाई की अंगूठी

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

इन 8 भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2025 में क्रिकेट को कहा अलविदा, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल

Rohit Sharma and Virat Kohli (फोटो- IANS)
क्रिकेट

‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान

Harbhajan Singh on Mohammad Shami
क्रिकेट

विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

Virat kohli
क्रिकेट

IPL से संन्यास के 5 दिन बाद आंद्रे रसेल ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस वजह से लिया रिटायरमेंट

Andre Russell
क्रिकेट

ILT20 लीग में सुनील नरेन ने किया कमाल, 600 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.