स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date: भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी टलने के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर मंगलवार को अफवाह फैल गई थी कि ये दोनों अब 7 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इसके बाद स्‍मृति के भाई श्रवण मंधाना ने शादी की नई तारीख पर चुप्‍पी तोड़ते हुए इसके पीछे का सच बताया। ज्ञात हो कि ये हाई-प्रोफाइल शादी पहले 23 नवंबर को सांगली में होनी थी, लेकिन श्रीनिवास मंधाना को अचानक मेडिकल इमरजेंसी चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया और फिर पलाश भी स्ट्रेस के कारण अस्‍पताल में एडमिट हो गए। अब दोनों ठीक हो गए हैं तो शादी की नई तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।