स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम smriti_mandhana)
Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date: भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी टलने के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर मंगलवार को अफवाह फैल गई थी कि ये दोनों अब 7 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इसके बाद स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने शादी की नई तारीख पर चुप्पी तोड़ते हुए इसके पीछे का सच बताया। ज्ञात हो कि ये हाई-प्रोफाइल शादी पहले 23 नवंबर को सांगली में होनी थी, लेकिन श्रीनिवास मंधाना को अचानक मेडिकल इमरजेंसी चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया और फिर पलाश भी स्ट्रेस के कारण अस्पताल में एडमिट हो गए। अब दोनों ठीक हो गए हैं तो शादी की नई तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।
स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने शादी की नई तारीख की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एचटी से बात करते हुए श्रवण ने इन चर्चाओं पर सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह शादी अभी भी पोस्टपोन है। उन्होंने 7 दिसंबर के दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि अभी तक कोई नई तारीख फाइनल नहीं हुई है।
बता दें कि अफवाहों का बाजार तब और गरमा गया था, जब फैंस ने देखा कि शादी टलने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। हालांकि पलाश के साथ उनकी कैजुअल तस्वीरें अभी लगी हुई हैं। दोनों परिवारों की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आने के चलते सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगीं।
इसके बाद पलाश की मां अमिता मुच्छल ने पहले बताया था कि दोनों परिवार अभी भी शादी टलने के इमोशनल शॉक से उबर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पलाश ने अपनी दुल्हन को घर लाने का सपना देखा था और उन्होंने एक खास वेलकम का भी प्लान बनाया था। दिल टूटने के बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्द होगी।
बता दें कि स्मृति की शादी टूटने की खबर मिलने के बाद उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग क्रिकेट (WBBL) छोड़ स्वदेश लौट आई हैं। जब इस बात का पता बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को चला तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुबह-सुबह यह आर्टिकल पढ़ा और मेरा दिल खुश हो गया। जेमिमा WBBL छोड़कर स्मृति के साथ हैं। कोई बड़ा बयान नहीं, बस चुपचाप एकजुटता। असली टीममेट्स यही करते हैं। सिंपल, सीधा और असली।
