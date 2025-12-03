Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date: सोशल मीडिया पर हाल ही में अफवाह फैली थी कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 7 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं। इस पर स्‍मृति के भाई श्रवण मंधाना ने चुप्‍पी तोड़ते हुए इसके पीछे का सच बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 03, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: इंस्‍टाग्राम smriti_mandhana)

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date: भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी टलने के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर मंगलवार को अफवाह फैल गई थी कि ये दोनों अब 7 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इसके बाद स्‍मृति के भाई श्रवण मंधाना ने शादी की नई तारीख पर चुप्‍पी तोड़ते हुए इसके पीछे का सच बताया। ज्ञात हो कि ये हाई-प्रोफाइल शादी पहले 23 नवंबर को सांगली में होनी थी, लेकिन श्रीनिवास मंधाना को अचानक मेडिकल इमरजेंसी चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया और फिर पलाश भी स्ट्रेस के कारण अस्‍पताल में एडमिट हो गए। अब दोनों ठीक हो गए हैं तो शादी की नई तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने कही ये बात

स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने शादी की नई तारीख की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एचटी से बात करते हुए श्रवण ने इन चर्चाओं पर सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह शादी अभी भी पोस्टपोन है। उन्होंने 7 दिसंबर के दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि अभी तक कोई नई तारीख फाइनल नहीं हुई है।

शादी के पोस्‍ट डिलीट करने के बाद फैली थी अफवाह

बता दें कि अफवाहों का बाजार तब और गरमा गया था, जब फैंस ने देखा कि शादी टलने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। हालांकि पलाश के साथ उनकी कैजुअल तस्वीरें अभी लगी हुई हैं। दोनों परिवारों की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आने के चलते सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगीं।

पलाश की मां ने दिया था ये बयान

इसके बाद पलाश की मां अमिता मुच्छल ने पहले बताया था कि दोनों परिवार अभी भी शादी टलने के इमोशनल शॉक से उबर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पलाश ने अपनी दुल्हन को घर लाने का सपना देखा था और उन्होंने एक खास वेलकम का भी प्लान बनाया था। दिल टूटने के बावजूद उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्‍द ही सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्द होगी।

सुनील शेट्टी ने की जेमिमा की तारीफ

बता दें कि स्‍मृति की शादी टूटने की खबर मिलने के बाद उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग क्रिकेट (WBBL) छोड़ स्‍वदेश लौट आई हैं। जब इस बात का पता बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को चला तो उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए लिखा कि सुबह-सुबह यह आर्टिकल पढ़ा और मेरा दिल खुश हो गया। जेमिमा WBBL छोड़कर स्मृति के साथ हैं। कोई बड़ा बयान नहीं, बस चुपचाप एकजुटता। असली टीममेट्स यही करते हैं। सिंपल, सीधा और असली।

Published on:

03 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

