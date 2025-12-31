31 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

IND vs SL: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, टी20 फॉर्मेट में मिताली राज के इस रिकॉर्ड की बराबरी की

हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के विरुद्ध ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में 43 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए। इस दौरान उनकी पारी में 1 छक्का और 9 चौके शामिल रहे। हरमनप्रीत कौर ने उस समय अमनजोत कौर के साथ 61 रन की साझेदारी की, जब भारतीय टीम 77 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 31, 2025

India captain Harmanpreet Kaur

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Photo Credit- IANS)

India vs Sri Lanka, 5th T20: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने के मामले में शीर्ष भारतीय बन गई हैं। उन्होंने मिताली राज की बराबरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक 12-12 बार यह कारनामा किया है। भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस लिस्ट में शेफाली वर्मा (8) और स्मृति मंधाना (8) संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।

हरमनप्रीत बनी 'प्लेयर ऑफ द मैच'

हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के विरुद्ध ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में 43 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए। इस दौरान उनकी पारी में 1 छक्का और 9 चौके शामिल रहे। हरमनप्रीत कौर ने उस समय अमनजोत कौर के साथ 61 रन की साझेदारी की, जब भारतीय टीम 77 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी।

शेफाली वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया

दूसरी ओर, इस सीरीज के 5 मुकाबलों में 80.33 की औसत के साथ सर्वाधिक 241 रन बनाने वालीं शेफाली वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। ऐसा तीसरा बार था, जब 21 वर्षीय खिलाड़ी को इस खिताब से नवाजा गया। इसी के साथ शेफाली सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब जीतने के मामले में संयुक्त रूप से नंबर-1 भारतीय बन गई हैं।

हरमनप्रीत ने खेली 68 रनों की तूफानी पारी

शेफाली के अलावा मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को 3-3 बार इस खिताब से नवाजा गया है। मुकाबले की बात करें, तो भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन की पारी खेली, जबकि अमनजोर कौर ने 21 रन और अरुंधति रेड्डी ने नाबाद 27 रन बनाए।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 160 रन ही बना सकी। इस टीम के लिए सलामी बल्लेबाज हसिनी परेरा ने 65 रन बनाए, जबकि इमेशा दुलानी ने 50 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में 15 रन से जीत दर्ज करते हुए भारत ने सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया।

ये भी पढ़ें

भारत की Deepti Sharma ने रचा इतिहास, महिला T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनीं गेंदबाज
क्रिकेट
Deepti Sharma

Published on:

31 Dec 2025 07:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, टी20 फॉर्मेट में मिताली राज के इस रिकॉर्ड की बराबरी की

