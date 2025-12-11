भारतीय खिलाड़ी विदेश में करते हैं गलत काम! रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा का सनसनीखेज आरोप, मच सकता है भारी बवाल

बता दें रिवाबा जडेजा गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में जामनगर उत्तर सीट से जीत हासिल कर विधायक बनी थीं। हाल ही में उन्हें गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जहां वे राज्य की सबसे युवा और संपत्ति के लिहाज से सबसे अमीर मंत्री के रूप में उभरी हैं। दूसरी ओर, आईपीएल 2026 के लिए रविंद्र जडेजा एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम में वापसी कर रहे हैं। पिछले सीजन तक वे चेन्नई सुपर किंग्स के महत्वपूर्ण सदस्य थे, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले एक बड़े ट्रेड डील के तहत उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने हासिल कर लिया। इस ट्रेड में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर चले गए, जबकि राजस्थान को जडेजा के साथ-साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी मिले।