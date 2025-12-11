भारतीय खिलाड़ी विदेश में करते हैं गलत काम! रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा का सनसनीखेज आरोप, मच सकता है भारी बवाल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा (Photo - Ravindra Jadeja/ Instagram)
Rivaba Jadeja controversial statement: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात की शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वायरल हुए एक पुराने वीडियो में रिवाबा ने अपने पति की तारीफ करते हुए भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों पर विदेशी दौरों के दौरान 'व्यसन' या 'गलत काम' करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस बयान ने क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है।
जामनगर में आयोजित दीपसिंहजी ध्रोल भयात राजपूत छात्रावास के विद्या सम्मान समारोह में रिवाबा जडेजा ने भाषण दिया था। नशे की लत से दूर रहने की सलाह देते हुए उन्होंने अपने पति रविंद्र जडेजा की मिसाल दी। रिवाबा ने कहा, "मेरे पति को लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में खेलने जाना पड़ता है, फिर भी आज तक उन्होंने कभी व्यसन नहीं किया। टीम के बाकी सारे खिलाड़ी गलत काम करते हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कोई रोक टोक है। जडेजा ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हालांकि, उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान पूरे भारतीय क्रिकेट टीम पर एक सामान्य आरोप के रूप में देखा जा रहा है। यह वीडियो करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह विवादों में आ गया। कई यूजर्स रिवाबा की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ ने उनके बयान को व्यक्तिगत राय बताया है।
बता दें रिवाबा जडेजा गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में जामनगर उत्तर सीट से जीत हासिल कर विधायक बनी थीं। हाल ही में उन्हें गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जहां वे राज्य की सबसे युवा और संपत्ति के लिहाज से सबसे अमीर मंत्री के रूप में उभरी हैं। दूसरी ओर, आईपीएल 2026 के लिए रविंद्र जडेजा एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम में वापसी कर रहे हैं। पिछले सीजन तक वे चेन्नई सुपर किंग्स के महत्वपूर्ण सदस्य थे, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले एक बड़े ट्रेड डील के तहत उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने हासिल कर लिया। इस ट्रेड में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर चले गए, जबकि राजस्थान को जडेजा के साथ-साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी मिले।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग