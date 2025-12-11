11 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

शाई होप ने रचा इतिहास, बने 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में एक भारतीय भी शामिल

शाई होप साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल अबतक 1749 रन बनाए हैं। उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। गिल ने अबतक 1736 रन बनाए हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 11, 2025

2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने शाई होप (Photo - EspnCricInfo)

Shai Hope, Most run in all format 2025: वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 48 रनों की उपयोगी पारी खेली, जो न सिर्फ उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, बल्कि वे 2025 के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस पारी के दम पर होप ने भारत के कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया, और अब वे साल के टॉप रन-स्कोरर बन चुके हैं।

शाई होप बने साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले आज रहे दूसरा टेस्ट का पहला दिन वेस्टइंडीज के लिए संघर्षपूर्ण रहा। टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर (4/32) और डेब्यू करने वाले माइकल रे (3/67) ने वेस्टइंडीज को 75 ओवरों में 205 रनों पर समेट दिया। टीम की ओर से जॉन कैंपबेल (44) और ब्रैंडन किंग (33) ने शुरुआती संघर्ष किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में शाई होप ही चमके। होप ने 80 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे। उनकी पारी चौथे विकेट के लिए रोस्टन चेस के साथ 60 रनों की साझेदारी में महत्वपूर्ण रही। हालांकि, छोटी गेंदों की बौछार से परेशान होकर वे टिकनर की उछाल भरी गेंद पर कैन विलियमसन के हाथों कैच आउट हो गए।

2025 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़

रैंकबल्लेबाज़देशरन
1शाई होपवेस्टइंडीज1749
2शुभमन गिलभारत1736
3ब्रायन बेनेटजिम्बाब्वे1585
4आगा सलमानपाकिस्तान1569
5जो रूटइंग्लैंड1540

होप ने दिन खत्म होने के बाद कहा, "हमने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन लोअर ऑर्डर में दबाव बनाए रखने में चूक गए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छे एरिया में गेंदबाजी की, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा।" न्यूजीलैंड ने पहली पारी में छह विकेट खोकर 220 रन बना लिए हैं, और वे 15 रनों की लीड ले चुके हैं।

अभी गिल के पास चार टी20 मैच बाकी हैं

होप की इस पारी ने उनके 2025 के अंतरराष्ट्रीय रनों की कुल संख्या को 1749 पहुंचा दिया। इससे पहले शुभमन गिल 1736 रनों के साथ शीर्ष पर थे, लेकिन होप ने उन्हें सिर्फ 13 रनों के अंतर से पीछे छोड़ दिया। गिल ने चोटिल होने के बाद वापसी की है और अभी इस साल चार टी20 मुक़ाबले खेलने हैं। वहीं होप के पास भी तीन टेस्ट इनिंग्स बाकी हैं। इस सूची में जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट, पाकिस्तान के सलमान अली आगा और इंग्लैंड के जो रूट भी शामिल हैं।

Published on:

11 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शाई होप ने रचा इतिहास, बने 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में एक भारतीय भी शामिल

