शाई होप ने रचा इतिहास, बने 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में एक भारतीय भी शामिल

वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले आज रहे दूसरा टेस्ट का पहला दिन वेस्टइंडीज के लिए संघर्षपूर्ण रहा। टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर (4/32) और डेब्यू करने वाले माइकल रे (3/67) ने वेस्टइंडीज को 75 ओवरों में 205 रनों पर समेट दिया। टीम की ओर से जॉन कैंपबेल (44) और ब्रैंडन किंग (33) ने शुरुआती संघर्ष किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में शाई होप ही चमके। होप ने 80 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे। उनकी पारी चौथे विकेट के लिए रोस्टन चेस के साथ 60 रनों की साझेदारी में महत्वपूर्ण रही। हालांकि, छोटी गेंदों की बौछार से परेशान होकर वे टिकनर की उछाल भरी गेंद पर कैन विलियमसन के हाथों कैच आउट हो गए।