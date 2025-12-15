टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अचानक बिगड़ी स्टार ऑलराउंडर की तबीयत, सीरीज से हुआ बाहर!

भारत की टी20 क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
IND vs SA T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। अक्षर पटेल बीमार होने की वजह से तीसरे टी20 मुकाबले में नहीं खेल पाए थे और अब उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ सकता है। अक्षर पटेल की जगह तीसरे टी20 मुकाबले में कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे।
दूसरी ओर, कुलदीप यादव को अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बाहर करना अब मुश्किल है। वहीं अक्षर पटेल पहले दो मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उनका अगले दो मैचों से भी बाहर होना तय माना जा रहा है। कुलदीप ने तीसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी की थी और 12 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे।
धर्मशाला में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में रीजा हेनरिक्स को पवेलियन भेज दिया। साउथ अफ्रीका इस झटके से आखिरी ओवर तक नहीं उबर पाई और 20 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 117 रन बना पाई। 118 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव ने फिर से निराश किया।
बता दें कि 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। पहला मुकाबला कटक में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की थी। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली थी। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं, पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
