टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अचानक बिगड़ी स्टार ऑलराउंडर की तबीयत, सीरीज से हुआ बाहर!

धर्मशाला में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में रीजा हेनरिक्स को पवेलियन भेज दिया। साउथ अफ्रीका इस झटके से आखिरी ओवर तक नहीं उबर पाई और 20 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 117 रन बना पाई। 118 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव ने फिर से निराश किया।