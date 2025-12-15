15 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

IPL 2026 Auction में सबसे महंगे बिकेंगे ये 5 भारतीय खिलाड़ी! हर फ्रैंचाइजी लगाना चाहेगी बड़ा दांव

IPL 2026 Auction most expensive Indian player: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इससे पहले हम आपको उन पांच भारतीय प्‍लेयर्स के बारे में बताते हैं, जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं।

भारत

image

Dec 15, 2025

IPL 2026 Auction most expensive Indian player

आईपीएल ऑक्शनर मल्लिका सागर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

IPL 2026 Auction most expensive Indian player: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्‍शन मंगलवार 16 दिसंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर 2.30 बजे से आयोजित किया जाना है। उम्‍मीद है कि इसके लिए सभी फ्रैंचाइजी ने अपने स्‍क्‍वॉड पूरे करने के लिए प्‍लेयर्स की लिस्‍ट बना ली होगी। आईपीएल की इस नीलामी में यूं तो ज्‍यादा भारतीय स्टार खिलाड़ी नहीं होंगे, क्‍योंकि फ्रैंचाइजी पहले ही उन्‍हें रिटेन कर चुकी हैं, जबकि कुछ को ट्रेड किया गया है। अब ऑक्‍शन में रिलीज किए गए कई प्‍लेयर्स के पास सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। नीलामी से पहले आईये एक नजर डालते हैं उन पांच भारतीय प्‍लेयर्स पर, जिन पर फ्रैंचाइजी बड़ी बोली लगा सकती हैं।

वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर को 2025 के मेगा ऑक्‍शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत में खरीदा था, लेकिन पिछला सीजन उनके लिए कुछ अच्‍छा नहीं रहा। इस वजह से केकेआर ने उन्‍हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था। हालांकि उनके बल्‍लेबाजी कौशल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस बार भी उन पर बड़ी बोली लगने की उम्‍मीद है। यह भी हो सकता है कि केकेआर उन्‍हें पिछली साल की कीमत 23.75 करोड़ रुपये में वापस खरीद ले।

रवि बिश्नोई

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 गेंदबाज रहे रवि बिश्नोई को लखनऊ सुपर जायंट्स ने नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था। क्‍योंकि वह पिछले सीजन के 11 मैचों में सिर्फ 9 विकेट हासिल कर सके थे। माना जा रहा है कि इस लेग स्पिनर पर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम 15-20 करोड़ रुपये का दांव खेल सकती हैं। ऑक्शन लिस्ट में मौजूदा स्पिनरों में वह सबसे महंगे बिक सकते हैं।

पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ ने हाल ही में सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में काफी कमाल का प्रदर्शन किया है। जिसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पिछली फ्रैंचाइजी दिल्‍ली कैपिटल्‍स उन पर बड़ा दांव लगा सकती है। डीसी के अलावा अन्‍य ऐसी कई फ्रैंचाइजी भी हैं, जिन्‍हें तीसरे ओपनर की तलाश है। घरेलू क्रिकेट में उनके मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर उन्‍हें अच्‍छी राशि मिल सकती है। पिछले साल वह अनसोल्‍ड रह गए थे, लेकिन इस बार उनके लिए नई शुरुआत हो सकती है।

सरफराज खान

अब बात करते हैं सरफराज खान की, जिन्‍हें इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में कोई खरीदार नहीं मिला था। घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में उन्‍होंने काफी आक्रामक प्रदर्शन किया है। हाल ही में इस इवेंट में उन्‍होंने 18 गेंदों पर फिफ्टी भी जड़ी है। इतना ही नहीं पिछले कुछ महीनों में उन्‍होंने अपना वेट भी काफी कम किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरफराज पर आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में कुछ फ्रैंचाइजी बड़ा दांव खेल सकती हैं।

राहुल चाहर

भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर पर भी आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्‍शन में बड़ी बोली लग सकती है। चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी फ्रैंचाइजी को लेग स्पिनर की तलाश होगी। उन्‍होंने दो महीने पहले ही काउंटी चैंपियनशिप मैच के एक मैच में 10 के 10 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में कुछ टीम उन पर बड़ी बोली के लिए जा सकती हैं।

संबंधित विषय:

