IPL 2026 Auction में सबसे महंगे बिकेंगे ये 5 भारतीय खिलाड़ी! हर फ्रैंचाइजी लगाना चाहेगी बड़ा दांव

IPL 2026 Auction most expensive Indian player: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्‍शन मंगलवार 16 दिसंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर 2.30 बजे से आयोजित किया जाना है। उम्‍मीद है कि इसके लिए सभी फ्रैंचाइजी ने अपने स्‍क्‍वॉड पूरे करने के लिए प्‍लेयर्स की लिस्‍ट बना ली होगी। आईपीएल की इस नीलामी में यूं तो ज्‍यादा भारतीय स्टार खिलाड़ी नहीं होंगे, क्‍योंकि फ्रैंचाइजी पहले ही उन्‍हें रिटेन कर चुकी हैं, जबकि कुछ को ट्रेड किया गया है। अब ऑक्‍शन में रिलीज किए गए कई प्‍लेयर्स के पास सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। नीलामी से पहले आईये एक नजर डालते हैं उन पांच भारतीय प्‍लेयर्स पर, जिन पर फ्रैंचाइजी बड़ी बोली लगा सकती हैं।