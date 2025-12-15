15 दिसंबर 2025,

सोमवार

IPL 2026 Auction: आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 237 करोड़ के पर्स के साथ उतरेंगी फ्रैंचाइजी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग?

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं, एक दिन तक चलने वाले इस इवेंट को लाइव कहां देख सकते है।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 15, 2025

IPL 2026 auction

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्‍शन। (Photo- BCCI)

IPL 2026 Auction Live Stream: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रहा है। इस ऑक्शन में आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। सभी टीमों के पास कुल 77 स्लॉट उपलब्ध हैं और इस ऑक्शन में टीमों के पास कुल पर्स 237.55 करोड़ रुपए का है। यह ऑक्शन भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। आइये आपको बताते हैं कि आप इसकी लाइव स्‍ट्रीमिंग कौन से ऐप पर देख सकते हैं?

कब, कहां और कैसे देखें ऑक्शन?

16 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यह मिनी ऑक्शन होने जा रहा है, जो दोपहर 2:30 बजे से लाइव हो जाएगा। इस ऑक्शन में 10 टीमें अपनी स्क्वॉड को पूरा करने के इरादे से आएंगी। यह सिर्फ एक दिन का इवेंट होगा, जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

किस टीम के पास कितना पर्स

टीम का नामपर्स बाकी (₹ करोड़)कुल खिलाड़ीउपलब्ध स्लॉट (25-में से)विदेशी खिलाड़ीउपलब्ध विदेशी स्लॉट
कोलकाता नाइट राइडर्स64.30121326
चेन्नई सुपर किंग्स43.4016944
सनराइजर्स हैदराबाद25.50151062
लखनऊ सुपर जायंट्स22.9519644
दिल्ली कैपिटल्स21.8017835
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर16.4017862
राजस्थान रॉयल्स16.0516971
गुजरात टाइटन्स12.9020544
पंजाब किंग्स11.5021462
मुम्बई इंडियन्स2.7520571

इस तरह से लगेगी बोली

ऑक्शन में सेट के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इसमें पहला सेट कैप्ड बल्लेबाजों का है। इसी तरह से कैप्ड ऑलराउंडर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के सेट होंगे। इसके बाद इसी तरह से अनकैप्ड खिलाड़ियों के सेट आएंगे और फिर से कैप्ड खिलाड़ी। इस तरह से पहले 70 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। इसके बाद एक्सीलरेटेड ऑक्शन शुरू होगा, जिसमें टीमों से उन खिलाड़ियों के नाम लिए जाएंगे, जिन पर उन्हें आगे बोली लगानी है। इनमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जो पहले के सेट में अनसोल्ड रहे हैं या आगे के सेट में आने वाले हैं। इस तरह से तेज गति से ऑक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।

कौन से खिलाड़ी होंगे पहले सेट में?

ऑक्शन के पहले सेट में कुल 6 बल्लेबाजों पर बोली लगेगी। इनमें कैमरून ग्रीन, डेवॉन कॉन्वे, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और डेविड मिलर विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इनके अलावा इस सेट में दो भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और सरफराज खान भी हैं, जिन्होंने 75 लाख की बेस प्राइस पर खुद को रजिस्टर किया है।

पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।

Published on:

15 Dec 2025 10:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 237 करोड़ के पर्स के साथ उतरेंगी फ्रैंचाइजी, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग?

