IPL 2026 Auction Live Stream: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने जा रहा है। इस ऑक्शन में आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। सभी टीमों के पास कुल 77 स्लॉट उपलब्ध हैं और इस ऑक्शन में टीमों के पास कुल पर्स 237.55 करोड़ रुपए का है। यह ऑक्शन भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। आइये आपको बताते हैं कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कौन से ऐप पर देख सकते हैं?
16 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यह मिनी ऑक्शन होने जा रहा है, जो दोपहर 2:30 बजे से लाइव हो जाएगा। इस ऑक्शन में 10 टीमें अपनी स्क्वॉड को पूरा करने के इरादे से आएंगी। यह सिर्फ एक दिन का इवेंट होगा, जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
|टीम का नाम
|पर्स बाकी (₹ करोड़)
|कुल खिलाड़ी
|उपलब्ध स्लॉट (25-में से)
|विदेशी खिलाड़ी
|उपलब्ध विदेशी स्लॉट
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|64.30
|12
|13
|2
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|43.40
|16
|9
|4
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|25.50
|15
|10
|6
|2
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|22.95
|19
|6
|4
|4
|दिल्ली कैपिटल्स
|21.80
|17
|8
|3
|5
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|16.40
|17
|8
|6
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|16.05
|16
|9
|7
|1
|गुजरात टाइटन्स
|12.90
|20
|5
|4
|4
|पंजाब किंग्स
|11.50
|21
|4
|6
|2
|मुम्बई इंडियन्स
|2.75
|20
|5
|7
|1
ऑक्शन में सेट के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इसमें पहला सेट कैप्ड बल्लेबाजों का है। इसी तरह से कैप्ड ऑलराउंडर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के सेट होंगे। इसके बाद इसी तरह से अनकैप्ड खिलाड़ियों के सेट आएंगे और फिर से कैप्ड खिलाड़ी। इस तरह से पहले 70 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। इसके बाद एक्सीलरेटेड ऑक्शन शुरू होगा, जिसमें टीमों से उन खिलाड़ियों के नाम लिए जाएंगे, जिन पर उन्हें आगे बोली लगानी है। इनमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जो पहले के सेट में अनसोल्ड रहे हैं या आगे के सेट में आने वाले हैं। इस तरह से तेज गति से ऑक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।
ऑक्शन के पहले सेट में कुल 6 बल्लेबाजों पर बोली लगेगी। इनमें कैमरून ग्रीन, डेवॉन कॉन्वे, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और डेविड मिलर विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इनके अलावा इस सेट में दो भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और सरफराज खान भी हैं, जिन्होंने 75 लाख की बेस प्राइस पर खुद को रजिस्टर किया है।
