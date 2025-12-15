ऑक्शन में सेट के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इसमें पहला सेट कैप्ड बल्लेबाजों का है। इसी तरह से कैप्ड ऑलराउंडर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के सेट होंगे। इसके बाद इसी तरह से अनकैप्ड खिलाड़ियों के सेट आएंगे और फिर से कैप्ड खिलाड़ी। इस तरह से पहले 70 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। इसके बाद एक्सीलरेटेड ऑक्शन शुरू होगा, जिसमें टीमों से उन खिलाड़ियों के नाम लिए जाएंगे, जिन पर उन्हें आगे बोली लगानी है। इनमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जो पहले के सेट में अनसोल्ड रहे हैं या आगे के सेट में आने वाले हैं। इस तरह से तेज गति से ऑक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।