शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटते कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Sharma on Gill and Surya: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने भले ही पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की फॉर्म खासकर टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पिछली 15 पारियों में अर्धशतक भी नहीं लगा सके हैं। इस वजह से गिल और सूर्या दोनों ही आलोचकों के निशाने पर हैं। इसी बीच भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दोनों का खुलकर समर्थन किया है। खराब परफॉर्मेंस के बावजूद अभिषेक ने विश्वास जताया है कि ये दोनों तब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जब इनकी सबसे ज्यादा जरुरत होगी, जिसमें अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप भी शामिल है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद बात करते हुए अभिषेक ने खुलकर गिल और सूर्या का सपोर्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से इन दोनों पर भरोसा करने का आग्रह भी किया और कहा कि ये टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की सीरीज में भारत को मैच जिताएंगे। उनके पास सालों का क्रिकेट का अनुभव है, जो उन्हें आत्मविश्वास देता है, खासकर गिल के मामले में। अभिषेक का मानना है कि उन्हें गिल के खेल की ज्यादातर लोगों से बेहतर समझ है, क्योंकि वे एज-ग्रुप क्रिकेट से साथ खेले हैं।
एक मशहूर कहावत है कि क्रिकेट में 'फॉर्म अस्थायी होती है, जबकि क्लास स्थायी होती है'। अभिषेक ने भी गिल के बारे में यही कहा। उन्होंने भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान को खास परिस्थितियों में किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ स्थिति की परवाह किए बिना कंट्रोल लेते हुए देखने का अपना अनुभव भी शेयर किया।
अभिषेक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं आपको सीधे बता रहा हूं, मुझ पर भरोसा करें कि सूर्या और गिल हमें T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की सीरीज में मैच जिताएंगे। मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के साथ। इसलिए मुझे पता है कि वह कौन सा मैच जीत सकता है, किन परिस्थितियों में चाहे टीम कोई भी हो। इसलिए मुझे शुरू से ही उन पर बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे बहुत जल्द देखेगा और हर कोई उन पर भरोसा करेगा। हालांकि, उनका यह विश्वास आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाता है।
सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म को नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। जहां कई लोग कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। रॉबिन उथप्पा का कहना है कि वह बस अपनी सही जगह पर नहीं खेल रहे हैं। 2025 में भारत के टी20 कप्तान ने 17 पारियों में सिर्फ 201 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत महज 14.35 का रहा है और स्ट्राइक रेट भी 126.41 का है। इस साल वह एक बार भी पचास का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं।
वहीं, शुभमन गिल का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन पूरी तरह से भरोसेमंद भी नहीं है। मौजूदा टी20 उप-कप्तान ने इस साल 15 पारियों में 24.25 के औसत से 291 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम कोई अर्धशतक नहीं है। इनमें से आठ पारियां 20 से कम पर खत्म हुई हैं, जो दिखाता है कि वह फेल नहीं हो रहे हैं, बल्कि बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम हो रहे हैं। गिल ने चोट के बाद वापसी की है। इस साल उन पर काम का बहुत बोझ रहा है।
