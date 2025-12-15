Abhishek Sharma on Gill and Surya: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने भले ही पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है, लेकिन कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्‍तान शुभमन गिल की फॉर्म खासकर टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इन्‍हें लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पिछली 15 पारियों में अर्धशतक भी नहीं लगा सके हैं। इस वजह से गिल और सूर्या दोनों ही आलोचकों के निशाने पर हैं। इसी बीच भारत के विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा इन दोनों का खुलकर समर्थन किया है। खराब परफॉर्मेंस के बावजूद अभिषेक ने विश्वास जताया है कि ये दोनों तब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जब इनकी सबसे ज्‍यादा जरुरत होगी, जिसमें अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप भी शामिल है।