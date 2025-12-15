Ind vs SA: तिलक वर्मा ने T20i में रचा इतिहास, विराट कोहली को पछाड़कर बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चेज मास्टर

Ind vs SA 3rd T20i Highlights: साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय टीम ने रविवार को तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम महज 117 रन पर ढेर हो गई। इसके जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस रन चेज में तिलक वर्मा ने नाबाद 25 रन की पारी खेली और विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तिलक फुल मेंबर टी20 इंटरनेशनल (कम से कम 500 रन) रन चेज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत के साथ दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं।