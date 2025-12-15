Ind vs SA: सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, फिर फ्लॉप होने पर भी नहीं टूटा घमंड, दिया अटपटा बयान

Suryakumar Yadav: भारत ने धर्मशाला में रविवार को खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से रौंदा है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भले ही भारत ने मैच जीत लिया है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे। वह 11 गेंदों पर महज 12 रन बना सके। इसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। ज्ञात हो कि वह लंबे समय से बल्लेबाजी में फैंस को प्रभावित नहीं कर सके हैं। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। इसके बावजूद उन्होंने बेहद ही अटपटा बयान दिया है।