Ind vs SA: सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, फिर फ्लॉप होने पर भी नहीं टूटा घमंड, दिया अटपटा बयान

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns)
Suryakumar Yadav: भारत ने धर्मशाला में रविवार को खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से रौंदा है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भले ही भारत ने मैच जीत लिया है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे। वह 11 गेंदों पर महज 12 रन बना सके। इसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। ज्ञात हो कि वह लंबे समय से बल्लेबाजी में फैंस को प्रभावित नहीं कर सके हैं। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। इसके बावजूद उन्होंने बेहद ही अटपटा बयान दिया है।
सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान एक टी20 इंटरनेशनल कैलेंडर वर्ष में सबसे कम बैटिंग औसत (कम से कम 200 रन) वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस साल महज 14.20 के औसत से रन बनाए हैं। इस मामले में शीर्ष पर रवांडा के कप्तान क्लिंटन रुबागूम्या हैं, जिन्होंने 2022 में सिर्फ 12.52 के औसत से रन बनाए थे। सूर्या के बाद तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम हैं, जिन्होंने 2024 में 15.56 के औसत से रन बनाए थे।
सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि पिछले मुकाबले में मिली हार से टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सूर्या का कहना है कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं। बता दें कि इस सीरीज में सूर्या अब तक तीन मैचों की तीन पारियों में सिर्फ 29 रन बना सके हैं। पहले टी20 में उन्होंने 12, दूसरे में 5 और तीसरे में 12 रन बनाए हैं।
सूर्या ने कहा कि मुझे लगता है कि यह खेल बहुत कुछ सिखाता है। आप कैसे वापसी करते हैं, यह मायने रखता है। पिछले मैच में मिली हार से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बुनियादी चीजें करना चाहते थे, जो हम कटक में की थीं और नतीजे हमारे पक्ष में रहे थे। हमने गेंदबाज साथ एक टीम मीटिंग भी की। प्रैक्टिस सेशन में हमने वही चीजें करने का प्रयास किया। हमने बहुत ज्यादा अलग-अलग करने का प्रयास नहीं किया।
सूर्या ने आगे अपनी फॉर्म को लेकर कहा कि मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे कंट्रोल में है। जब मौका आएगा, जब रन बनने होंगे तो वे जरूर बनेंगे। हां, मैं रनों की तलाश में हूं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे हैं।
