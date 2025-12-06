6 दिसंबर 2025,

शनिवार

IPL 2026: संजू सैमसन के टीम छोड़ते ही रियान पराग ने दिया बड़ा बयान, कहा – मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं…

पराग ने ईएसपीएन क्रिकइंफो को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने संजू सैमसन को लेकर एक बयान दिया है। रियान ने खुलकर बताया कि संजू सैमसन ने उनके करियर में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और वे उनके टीम छोड़कर जाने की कल्पना तक नहीं करना चाहते।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 06, 2025

sanju samosn

राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज रियान पराग और पूर्व कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL Official Site)

Riyan Parag on Sanju Samson, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मेगा ऑक्शन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। राजस्थान रॉयल्स (RR)के कप्तान संजू सैमसन टीम का साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चले गए हैं। ऐसे में अब टीम का कप्तान कौन होगा इसको लेकर चर्चा ज़ोरों पर है। रियान पराग ने पिछले सीजन में रॉयल्स की कप्तानी की थी। ऐसे में उन्हें फिर से यह ज़िम्मेदारी दी जा सकती है।

पराग ने दिया संजू सैमसन को लेकर एक बयान

पराग ने ईएसपीएन क्रिकइंफो को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने संजू सैमसन को लेकर एक बयान दिया है। रियान ने खुलकर बताया कि संजू सैमसन ने उनके करियर में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और वे उनके टीम छोड़कर जाने की कल्पना तक नहीं करना चाहते।

संजू भाई ने मेरे करियर में बहुत बड़ा रोल

रियान पराग ने कहा, "संजू भाई ने मेरे करियर में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मैं उनके टीम से जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, मैं उनके बहुत करीब था और जब मैं पहली बार टीम में आया था तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं असम का सिर्फ 17-18 साल का बच्चा हूं। शायद ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था और वह भी 16-18 साल की उम्र में केरल से एक युवा खिलाड़ी के तौर पर आए थे, एक ऐसी जगह जहां से ज़्यादा क्रिकेटर नहीं निकलते, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत प्यार दिया है।"

आसान नहीं था पराग का शुरुआती आईपीएल करियर

आईपीएल में रियान पराग का सफर आसान नहीं रहा। 2024 से पहले उन्हें लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते थे। लेकिन संजू सैमसन ने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे नंबर-4 पर लगातार मौके देकर हो या मुश्किल वक्त में ढाल बनकर। 2024 में जब रियान ने 573 रन बनाकर सबको चुप कर दिया, तो उसके पीछे संजू का विश्वास साफ दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

Virat Kohli Record: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक
क्रिकेट
Rohit sharma and Virat Kohli

Updated on:

06 Dec 2025 09:00 am

Published on:

06 Dec 2025 08:55 am

IPL 2026: संजू सैमसन के टीम छोड़ते ही रियान पराग ने दिया बड़ा बयान, कहा – मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं…

क्रिकेट

खेल

