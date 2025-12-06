IPL 2026: संजू सैमसन के टीम छोड़ते ही रियान पराग ने दिया बड़ा बयान, कहा – मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं…

रियान पराग ने कहा, "संजू भाई ने मेरे करियर में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मैं उनके टीम से जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, मैं उनके बहुत करीब था और जब मैं पहली बार टीम में आया था तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं असम का सिर्फ 17-18 साल का बच्चा हूं। शायद ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था और वह भी 16-18 साल की उम्र में केरल से एक युवा खिलाड़ी के तौर पर आए थे, एक ऐसी जगह जहां से ज़्यादा क्रिकेटर नहीं निकलते, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत प्यार दिया है।"