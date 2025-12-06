कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैनेजमेंट ही बता सकता है कि वॉशिंगटन का रोल क्या है? अगर हम स्पिनर के तौर पर स्किल्स की बात करें तो वह अश्विन के आधे भी नहीं हैं। टेस्ट और वनडे में भी अलग-अलग कप्तानों के अंडर एक नहीं, बल्कि सभी ने उन्हें पूरे ओवर नहीं दिए हैं। जब मैच टाइट होता है तो वे जडेजा और कुलदीप के पास जाते हैं। उन पर यह भरोसा नहीं है कि वह किसी भी स्टेज पर विकेट ले सकते हैं। उन्हें अपनी बॉलिंग पर बहुत काम करना होगा। बता दें कि सुंदर मौजूदा वनडे सीरीज में बल्ले से भी फ्लॉप रहे हैं, जहां वह दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और 13 और 1 के कम स्कोर बनाए।