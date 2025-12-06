भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Photo Credit- IANS)
Mohammad Kaif on Washington Sundar: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब टीम इंडिया पर वनडे सीरीज हारने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि हाल के महीनों में उनका सभी फॉर्मेट में गेंद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर बल्लेबाजी में गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑलराउंडरों को पसंद करते हैं, इसी वजह से गंभीर के चहेतों में से एक माने जाने वाले सुंदर को रेगुलर खेलने का मौका मिल रहा है। हालांकि उन्होंने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल में बल्ले से अच्छा योगदान दिया है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने हर फॉर्मेट में निराश किया है।
सुंदर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सिर्फ तीन ओवर और दूसरे में चार ओवर फेंके, जिससे उनकी बॉलिंग काबिलियत और कप्तान के उन पर भरोसे की कमी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कैफ ने सुंदर की गेंदबाजी का आकलन करते हुए साफ कहा कि स्पिन स्किल्स के मामले में वह 'अश्विन के आधे भी नहीं हैं'। उन्होंने सभी क्रिकेट फॉर्मेट में मैनेजमेंट के उन पर भरोसे पर भी सवाल उठाया।
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैनेजमेंट ही बता सकता है कि वॉशिंगटन का रोल क्या है? अगर हम स्पिनर के तौर पर स्किल्स की बात करें तो वह अश्विन के आधे भी नहीं हैं। टेस्ट और वनडे में भी अलग-अलग कप्तानों के अंडर एक नहीं, बल्कि सभी ने उन्हें पूरे ओवर नहीं दिए हैं। जब मैच टाइट होता है तो वे जडेजा और कुलदीप के पास जाते हैं। उन पर यह भरोसा नहीं है कि वह किसी भी स्टेज पर विकेट ले सकते हैं। उन्हें अपनी बॉलिंग पर बहुत काम करना होगा। बता दें कि सुंदर मौजूदा वनडे सीरीज में बल्ले से भी फ्लॉप रहे हैं, जहां वह दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और 13 और 1 के कम स्कोर बनाए।
कैफ ने सुंदर के ओवरऑल इम्पैक्ट पर सवाल उठाते कहा कि विकेट लेने का उनका खतरा कम हो गया है और बैटिंग की अतिरिक्त उम्मीदें उन पर सिर्फ दबाव बढ़ा रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुंदर को अपने रोल में क्लैरिटी और एक बॉलर के तौर पर काफी सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो, उसकी विकेट लेने की काबिलियत कम है और अब आप सुंदर से बैटिंग करवाना चाहते हैं और उस पर और ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह न तो बॉलर है और न ही बैट्समैन।
कैफ ने कहा कि उससे एक काम करवाओ और उसे एक क्लियर रोल दो। वह बीच में बैटिंग में अक्षर का रोल निभा सकता है। यह ठीक है। लेकिन, उसका मेन रोल बॉलिंग है। बैटिंग एक बोनस है। अगर उसकी बॉलिंग खराब हो जाती है, जो साफ दिख रहा है, क्योंकि उसे ओवर नहीं दिए जा रहे हैं तो वह बॉलिंग में और पीछे चला जाएगा। उसे एक बॉलर के तौर पर अपनी स्किल्स और वेरिएशन्स पर काम करना होगा। अगर वह इंडिया के लिए लंबे समय तक खेलना चाहता है तो उसे अपनी बॉलिंग में सुधार करना ही होगा।
