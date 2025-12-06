NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

चौथी पारी में वेस्ट इंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिये। शाई होप ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और 140 रनों की पारी खेली। वहीं छह नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 202 रन बनाए। इन दोनों के अलावा गेंदबाज केमार रोच ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 233 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 58 रन बनाए। अंत में यह मैच ड्रा साबित हुआ। जैकब डफी ने इस पारी में तीन विकेट झटके। अगर वेस्ट इंडीज 530 रन के इस लक्ष्य को पा लेता तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होता।