6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

चौथी पारी में वेस्ट इंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिये। शाई होप ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और 140 रनों की पारी खेली। वहीं छह नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 202 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 06, 2025

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया। (Photo - EspnCricInfo)

New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला बेहद रोमचक रहा। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए इस मैच में टेस्ट क्रिकेटर के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होते -होते रह गया और मैच ड्रा हो गया। इस मुक़ाबले में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया।

पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाई थी बढ़त

इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम ने केन विलियमसन के अर्धशतक की मदद से 231 रन बनाए। विलियमसन ने 102 गेंद पर 52 रनों की पारी खेली। उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 47 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। जवाब में कैरेबियाई टीम मात्र 167 रन पर ढेर हो गई। टैगेनारिन चंद्रपॉल ने 52 और शाई होप ने 56 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने पांच विकेट झटके।

रचींन रवीन्द्र और टॉम लैथम ने जड़ा था शतक

दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 466 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। टीम के लिए रचींन रवीन्द्र और टॉम लैथम ने शतक लागए। रचींन ने 176 और लैथम ने 145 रनों की पारी खेली। कैरेबीयाई टीम के लिए केमार रोच ने पांच विकेट झटके। इस तरह कीवी टीम ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर वेस्ट इंडीज के सामने 530 रनों का लक्ष्य रखा।

जस्टिन ग्रीव्स का दोहरा शतक, 530 रन चेज़ करने वाला था वेस्ट इंडीज

चौथी पारी में वेस्ट इंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिये। शाई होप ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और 140 रनों की पारी खेली। वहीं छह नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 202 रन बनाए। इन दोनों के अलावा गेंदबाज केमार रोच ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 233 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 58 रन बनाए। अंत में यह मैच ड्रा साबित हुआ। जैकब डफी ने इस पारी में तीन विकेट झटके। अगर वेस्ट इंडीज 530 रन के इस लक्ष्य को पा लेता तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होता।

ये भी पढ़ें

आज इन 2 भारतीय स्टार प्लेयर्स का बर्थडे, एक ने बचपन में पिता को खोया तो दूसरे ने मां को, रुला देगी इनके फर्स से अर्श तक पहुंचने की कहानी
क्रिकेट
Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Dec 2025 11:12 am

Published on:

06 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्या है… गंभीर के चहेते को लगातार मौका देने पर पूर्व भारतीय दिग्‍गज ने दागे तीखे सवाल

Mohammad Kaif on Washington Sundar
क्रिकेट

कभी 37 पर ऑलआउट होने वाली वेस्ट इंडीज चेज़ करने वाली है 530 रन का लक्ष्य, अश्विन के ट्वीट ने मचाई खलबली

क्रिकेट

मैं 2014 में ही मर गया होता… क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला ने अपने जीवन को लेकर किए बड़े खुलासे

Former cricketer Salil Ankola Interview
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के टीम छोड़ते ही रियान पराग ने दिया बड़ा बयान, कहा – मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं…

sanju samosn
क्रिकेट

IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हाल, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

Mohammad Kaif on Washington Sundar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.