NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला बेहद रोमचक रहा। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए इस मैच में टेस्ट क्रिकेटर के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होते -होते रह गया और मैच ड्रा हो गया। इस मुक़ाबले में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया।
इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम ने केन विलियमसन के अर्धशतक की मदद से 231 रन बनाए। विलियमसन ने 102 गेंद पर 52 रनों की पारी खेली। उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 47 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। जवाब में कैरेबियाई टीम मात्र 167 रन पर ढेर हो गई। टैगेनारिन चंद्रपॉल ने 52 और शाई होप ने 56 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने पांच विकेट झटके।
दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 466 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। टीम के लिए रचींन रवीन्द्र और टॉम लैथम ने शतक लागए। रचींन ने 176 और लैथम ने 145 रनों की पारी खेली। कैरेबीयाई टीम के लिए केमार रोच ने पांच विकेट झटके। इस तरह कीवी टीम ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर वेस्ट इंडीज के सामने 530 रनों का लक्ष्य रखा।
चौथी पारी में वेस्ट इंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिये। शाई होप ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और 140 रनों की पारी खेली। वहीं छह नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 202 रन बनाए। इन दोनों के अलावा गेंदबाज केमार रोच ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 233 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 58 रन बनाए। अंत में यह मैच ड्रा साबित हुआ। जैकब डफी ने इस पारी में तीन विकेट झटके। अगर वेस्ट इंडीज 530 रन के इस लक्ष्य को पा लेता तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होता।
