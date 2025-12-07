टूट गया क्रिकेट के भगवान सचिन का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, किंग कोहली ने किया ये कारनामा

विराट कोहली ने तोडा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Kohli Broke Sachin World Record: विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 151 की जबरदस्त औसत से 302 रन ठोककर, उन्होंने न सिर्फ ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ पुरस्कार जीता, बल्कि सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
दरअसल, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 19 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का टाइटल जीता है, लेकिन अब इसे किंग कोहली ने तोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 20वां ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ है। वहीं इस लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 17 अवॉर्ड के साथ तीसरे, जैक्स कैलिस 14 के साथ चौथे और सनथ जयसूर्या 13 के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हैं।
वनडे फॉर्मेट में यह विराट कोहली का 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब रहा। इस फॉर्मेट में वह सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर (14) यहां शीर्ष पर हैं, जबकि क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है।
विराट कोहली भले ही टेस्ट और टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हों, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका जलवा अभी भी बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे में 74* रन ठोकने के बाद कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में लगातार 135, 102 और 65* की दमदार पारियां खेलकर साबित कर दिया कि वह अभी भी वनडे क्रिकेट के असली बादशाह हैं। औसत के मामले में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है।
विशाखापट्टनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम तो जैसे कोहली का पसंदीदा किला बन चुका है। यहां उन्होंने 8 पारियों में (118, 117, 99, 65, 157, 0, 31 और 65) 108.66 की अविश्वसनीय औसत से 652 रन ठोक डाले।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग