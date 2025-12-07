टूट गया क्रिकेट के भगवान सचिन का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, किंग कोहली ने किया ये कारनामा

दरअसल, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 19 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का टाइटल जीता है, लेकिन अब इसे किंग कोहली ने तोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 20वां ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ है। वहीं इस लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 17 अवॉर्ड के साथ तीसरे, जैक्स कैलिस 14 के साथ चौथे और सनथ जयसूर्या 13 के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हैं।