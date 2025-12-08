8 दिसंबर 2025,

कटक की पिच ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! यहां साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने हर बार बरपाया है कहर

IND vs SA 1st T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा। सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम यहां अपना रिकॉर्ड सुधारने के इरादे से उतरेगी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

Team India

गौतम गंभीर और अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

IND vs SA 1st T20 Cuttack Record: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में 2 टी20 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे हार झेलनी पड़ी है। साल 2015 में भारतीय टीम 100 रन भी नहीं बना सकी थी और सिर्फ 92 रन पर सिमट गई थी। दूसरी बार दोनों टीमें 2022 में आमने-सामने हुईं और यहां भी प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी। टीम इंडिया को यहां इकलौती जीत श्रीलंका के खिलाफ मिली है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

कटक के इस मैदान पर अब तक 3 टी20 मैच खेले गए हैं। भारत ने यहां सिर्फ एक ही मैच जीता, जबकि 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। 5 अक्टूबर 2015 को सबसे पहली बार यहां टी20 मैच खेला गया था। उस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को 17.2 ओवरों में महज 92 रन पर समेट दिया था। उस मुकाबले में एल्बी मॉर्केल, क्रिस मॉरिस और कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की थी। मेहमान टीम ने 17.1 ओवर में 4 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया था।

श्रीलंका को हराकर दर्ज की पहली जीत

20 दिसंबर 2017 को भारतीय टीम दूसरी बार यहां टी20 मैच खेलने उतरी। इस बार सामने श्रीलंकाई टीम थी, जिसमें भारत ने 93 रन से शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के 61, महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 39 और मनीष पांडे के नाबाद 32 रन की शानदार पारियों के दम पर 3 विकेट गंवाकर 180 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 16 ओवर में सिर्फ 87 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की ओर से युजवेंद्र चहल ने 4, जबकि हार्दिक पंड्या ने 3 विकेट चटकाए।

यहां तीसरा मुकाबला 12 जून 2022 को खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 148 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 40 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि दिनेश कार्तिक ने नाबाद 30 रन बनाए। 149 रन के लक्ष्य को साउथ अफ्रीकी टीम ने 18.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। उस मुकाबले में हेनरिक क्लासेन ने 46 गेंदों में 81 रन की धुआंधार पारी खेली थी।

Published on:

08 Dec 2025 09:21 pm

कटक की पिच ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! यहां साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने हर बार बरपाया है कहर

