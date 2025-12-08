कटक की पिच ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! यहां साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने हर बार बरपाया है कहर

IND vs SA 1st T20 Cuttack Record: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में 2 टी20 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे हार झेलनी पड़ी है। साल 2015 में भारतीय टीम 100 रन भी नहीं बना सकी थी और सिर्फ 92 रन पर सिमट गई थी। दूसरी बार दोनों टीमें 2022 में आमने-सामने हुईं और यहां भी प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी। टीम इंडिया को यहां इकलौती जीत श्रीलंका के खिलाफ मिली है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।