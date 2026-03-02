2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, इन दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिला मौका, देखें स्क्वाड

ब्राउन को 2021 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। 28 साल की इस तेज गेंदबाज ने इस सीजन में न्यू साउथ वेल्स के लिए 10 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। कप्तान सोफी मोलिनक्स भी पीठ की समस्या के कारण मैच नहीं खेल पाएंगी। एलिसा हीली ही कप्तान होंगी। यह उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। हीली ने रविवार को भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था और 98 गेंद पर 158 रन की पारी खेली थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 02, 2026

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च तक खेला जाना है। (photo - ians)

India vs Australia Women test: वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च तक खेला जाना है। इस एकमात्र टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम घोषित कर दी है। टीम में जो अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रेचल ट्रेनमैन और मैटलन ब्राउन के रूप में दो युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। ब्राउन और ट्रेनमैन दोनों ने पिछले अगस्त में ब्रिस्बेन में इंडिया ए के खिलाफ रेड-बॉल चार-दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला था।

यह अनकैप्ड जोड़ी इस सप्ताह पर्थ में टीम के साथ जुड़ेगी। दोनों के टीम में शामिल होने से गार्थ और एलिस पेरी की क्वाड इंजरी और सोफी मोलिनक्स की पीठ की शिकायत के बाद टीम में मजबूती आएगी। ट्रेनमैन पहली बार पेरी के कवर के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हुई हैं। उन्हें क्वाड की समस्या है, और अगर वह समय पर ठीक हो जाती हैं, तो पर्थ में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगी। तेज गेंदबाज किम गार्थ चोट की समस्या के कारण मैच से बाहर हैं।

ब्राउन को 2021 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। 28 साल की इस तेज गेंदबाज ने इस सीजन में न्यू साउथ वेल्स के लिए 10 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। कप्तान सोफी मोलिनक्स भी पीठ की समस्या के कारण मैच नहीं खेल पाएंगी। एलिसा हीली ही कप्तान होंगी। यह उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। हीली ने रविवार को भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था और 98 गेंद पर 158 रन की पारी खेली थी।

टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड -
ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, मैटलन ब्राउन, एश्ले गार्डनर, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहलिया मैकग्राथ, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सायाली सतघरे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 11:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, इन दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिला मौका, देखें स्क्वाड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026 में ईरान-इजरायल युद्ध का असर, अपने देश वापस नहीं लौट पा रही यह टीम

Iran–Israel war, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का ‘फ्यूचर’, कहा- ये हैं बहुत खास

gautam gambhir shortslists sanju samson ishan kishan future indian cricket
क्रिकेट

संजू के लिए अश्विन की भविष्यवाणी हुई सच: ‘वह डिजर्व करता है’! 97 रनों की तूफानी पारी से संजू ने बदल दी अपनी दुनिया

sanju samson ashwin prediction india vs wi 97 runs record chase, Sanju Samson 97 vs West Indies, R Ashwin on Sanju Samson, T20 World Cup India Semi Final, Sanju Samson record break Virat Kohli, India vs West Indies highlights, Sanju Samson Man of the Match, India highest run chase in T20 WC,
क्रिकेट

संजू सैमसन की पारी देख भावुक हुए गौतम गंभीर, मैच के बाद लगाया गले, कहा – लोग उसके स्कोर और बाकी चीजें…

t20 World cup
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: सूर्या ने हंसकर उड़ाया था संजू का मज़ाक, आठ दिन में बदली तस्वीर, अब सैमसन के सामने झुकाना पड़ा सर

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.