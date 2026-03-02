2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का ‘फ्यूचर’, कहा- ये हैं बहुत खास

Gautam Gambhir Statement: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को 'स्पेशल' बताते हुए उन्हें टीम इंडिया का असली भविष्य बताया है। जानिए गंभीर ने किसकी बैटिंग के बारे में ऐसी बात कही जो अब वायरल हो रही है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 02, 2026

gautam gambhir shortslists sanju samson ishan kishan future indian cricket

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव (photo - IANS)

IND vs WI, T20 World Cup 2026, Gautam Gambhir on Sanju Samson, Ishan Kishan: भारतीय टीम ने रविवार की रात ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ जो जीत दर्ज की, उसने सबका दिल जीत लिया। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह भारत का सबसे बड़ा सफल 'रन चेज' था। इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। वेस्टइंडीज ने 196 रनों का भारी-भरकम लक्ष्य दिया था, और जब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, तो सारा दबाव संजू सैमसन पर आ गया। लेकिन संजू ने 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर न सिर्फ टीम को जिताया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह कितने बड़े खिलाड़ी हैं।

गौतम गंभीर ने की संजू की जमकर तारीफ

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, जो हमेशा से संजू के सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने इस पारी के बाद संजू को 'वर्ल्ड क्लास प्लेयर' बताया। गंभीर ने कहा, 'संजू एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हम सब जानते हैं कि वो कितने टैलेंटेड हैं, बस उन्हें बैक करने (भरोसा जताने) की जरूरत थी। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब संजू ने अपनी असली काबिलियत दिखाई। उम्मीद है कि आने वाले दो मैचों में भी वो इसी लय को बरकरार रखेंगे।'

संजू के खेलने का अंदाज था अलग

गंभीर ने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि संजू की बैटिंग देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो जबरदस्ती गेंद को हिट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही 'नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स' खेले और बिना किसी ताकत के इस्तेमाल के गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। यह उनके टैलेंट को दिखाता है। गंभीर ने बताया कि संजू नेट्स में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और वही कॉन्फिडेंस उन्होंने मैदान पर दिखाया।

इंडियन क्रिकेट का भविष्य

गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के साथ-साथ ईशान किशन का भी नाम लिया और इन दोनों को भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा बताया। गंभीर का मानना है कि ये दोनों ही खिलाड़ी विकेटकीपिंग के साथ-साथ विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। संजू और ईशान के रूप में भारत के पास भविष्य के लिए बहुत अच्छे विकल्प (Options) मौजूद हैं। पिछले कुछ समय में संजू को अपनी जगह के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इस पारी ने सब कुछ बदल दिया। गंभीर ने साफ कर दिया कि भले ही न्यूजीलैंड सीरीज संजू के लिए अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उनकी काबिलियत पर उन्हें कभी शक नहीं था। अब जब संजू फॉर्म में लौट आए हैं, तो टीम इंडिया की ताकत और बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन की पारी देख भावुक हुए गौतम गंभीर, मैच के बाद लगाया गले, कहा – लोग उसके स्कोर और बाकी चीजें…
क्रिकेट
t20 World cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

गौतम गंभीर

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

02 Mar 2026 11:44 am

Published on:

02 Mar 2026 11:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का ‘फ्यूचर’, कहा- ये हैं बहुत खास

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026 में ईरान-इजरायल युद्ध का असर, अपने देश वापस नहीं लौट पा रही यह टीम

Iran–Israel war, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IND vs AUS: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, इन दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिला मौका, देखें स्क्वाड

क्रिकेट

संजू के लिए अश्विन की भविष्यवाणी हुई सच: ‘वह डिजर्व करता है’! 97 रनों की तूफानी पारी से संजू ने बदल दी अपनी दुनिया

sanju samson ashwin prediction india vs wi 97 runs record chase, Sanju Samson 97 vs West Indies, R Ashwin on Sanju Samson, T20 World Cup India Semi Final, Sanju Samson record break Virat Kohli, India vs West Indies highlights, Sanju Samson Man of the Match, India highest run chase in T20 WC,
क्रिकेट

संजू सैमसन की पारी देख भावुक हुए गौतम गंभीर, मैच के बाद लगाया गले, कहा – लोग उसके स्कोर और बाकी चीजें…

t20 World cup
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: सूर्या ने हंसकर उड़ाया था संजू का मज़ाक, आठ दिन में बदली तस्वीर, अब सैमसन के सामने झुकाना पड़ा सर

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.