गौतम गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का ‘फ्यूचर’, कहा- ये हैं बहुत खास

गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के साथ-साथ ईशान किशन का भी नाम लिया और इन दोनों को भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा बताया। गंभीर का मानना है कि ये दोनों ही खिलाड़ी विकेटकीपिंग के साथ-साथ विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। संजू और ईशान के रूप में भारत के पास भविष्य के लिए बहुत अच्छे विकल्प (Options) मौजूद हैं। पिछले कुछ समय में संजू को अपनी जगह के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इस पारी ने सब कुछ बदल दिया। गंभीर ने साफ कर दिया कि भले ही न्यूजीलैंड सीरीज संजू के लिए अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उनकी काबिलियत पर उन्हें कभी शक नहीं था। अब जब संजू फॉर्म में लौट आए हैं, तो टीम इंडिया की ताकत और बढ़ गई है।