2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज

सैमसन टी20 विश्व कप में भारत की ओर से रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 02, 2026

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली (photo - EspncricInfo)

Sanju Samson, India vs West Indies, T20 World Cup 2026: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को 5 विकेट से मिली जीत के नायक संजू सैमसन रहे। संजू ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली। सैमसन टी20 विश्व कप में भारत की ओर से रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

संजू सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं, टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट ने नाबाद 82 रन बनाए थे। सैमसन ने अपनी तूफानी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज के आगे कैरेबियाई टीम के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। 97 रनों की नाबाद पारी के साथ ही सैमसन भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

भारत छठी बार सेमीफ़ाइनल में

संजू ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 58 रनों की अहम साझेदारी निभाई। एक तरफ से विकेट गिरने के बावजूद सैमसन एक छोर को संभालकर खड़े रहे और रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर चौका लगाते हुए टीम इंडिया को छठी बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया। सैमसन के अलावा भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 27 और हार्दिक पांड्या ने 17 रनों का योगदान दिया।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 195 रन लगाए। टीम की तरफ से रोस्टन चेज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 40 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 22 गेंदों में 2 चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन बनाए। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी। वहीं, वेस्टइंडीज का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया है।

ये भी पढ़ें

वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, संजू सैमसन ने बचा ली लाज, खेली यादगार पारी
क्रिकेट
Sanju Samson

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

02 Mar 2026 08:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

खुद पर शक करते थे संजू सैमसन, जीत के बाद हुए इमोशनल, बोले- मैंने इतने मुकाबले बाहर बैठकर देखे और…

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में होगी भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत, जानें कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला

जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)
क्रिकेट

वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, संजू सैमसन ने बचा ली लाज, खेली यादगार पारी

Sanju Samson
क्रिकेट

शिमरन हेटमायर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा मुश्किल लक्ष्य

भारत बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)
क्रिकेट

सिकंदर रजा का तोड़ नहीं ढूंढ पाई साउथ अफ्रीका, पहले बल्ले फिर गेंद से मचाया धमाल, बने प्लेयर ऑफ द मैच

जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.