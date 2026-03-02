T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज

संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं, टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट ने नाबाद 82 रन बनाए थे। सैमसन ने अपनी तूफानी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज के आगे कैरेबियाई टीम के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। 97 रनों की नाबाद पारी के साथ ही सैमसन भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।