संजू सैमसन की पारी देख भावुक हुए गौतम गंभीर, मैच के बाद लगाया गले, कहा – लोग उसके स्कोर और बाकी चीजें…

गंभीर ने संजू सैमसन को कसकर गले लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी जमकर तारीफ की। मैच के बाद गौतम गंभीर ने रिपोर्टर्स से कहा, "हम सब जानते हैं कि संजू एक वर्ल्ड-क्लास प्लेयर है और यह सब उसे सपोर्ट करने के बारे में था। जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो जाहिर है आज वह दिन था जब उसने शायद अपना असली पोटेंशियल दिखाया, और उम्मीद है, यह उसके लिए किक ऑफ करने का समय है और शायद दो और गेम बाकी हैं।"