SMAT 2025: अजिंक्य रहाणे ने खेली ताबड़तोड़ पारी, शतक से चूके, लेकिन टी20 क्रिकेट में बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

अपने पिछले सीजन के फॉर्म को जारी रखते हुए रहाणे ने इस सीजन भी अबतक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सात मैचों की छह पारियों में 57.80 के बेहतरीन औसत से 289 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 159.67 का रहा है। 2024 सीजन में रहाणे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 9 मैचों की आठ पारियों में 58.62 की औसत से 469 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.56 का रहा था। उन्होंने मुंबई को चैम्पियन बनाने में आहन भूमिका निभाई थी। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के लिए उन्हें अपना कप्तान बनाया था।