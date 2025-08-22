Period Blood Color: पीरियड्स के अलग-अलग खून के रंग का क्या है मतलब, समझिए पूरी बात

Period Blood Color: महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी कई अहम बातें शरीर हमें खुद संकेत देकर समझाता है। उनमें से एक है – पीरियड्स के दौरान खून का रंग। अक्सर महिलाएं सिर्फ पीरियड्स की तारीख और दर्द पर ध्यान देती हैं, लेकिन खून का रंग भी उतना ही जरूरी मैसेज देता है। यह रंग हर महिला में अलग हो सकता है और हर चक्र में बदल भी सकता है। कभी लाल, कभी भूरा तो कभी काला… इन सबका मतलब अलग-अलग होता है।तो जानते हैं कि पीरियड ब्लड का रंग क्या-क्या बता सकता है आपकी सेहत के बारे में ।