Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती
Dharmendra Hospitalised: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए दुआ करने लगे, लेकिन अब उनकी हेल्थ अपडेट भी सामने आ गई है और हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण भी आ गया है।
इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र को आज यानी 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 89 साल के एक्टर पूरी तरह ठीक हैं खबर है दिग्गज अभिनेता को किसी गंभीर समस्या के चलते नहीं, बल्कि रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्विमिंग पूल में तैरने, स्ट्रेचिंग करते और एक्सरसाइज करते हुए अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं।
इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी। उस समय अस्पताल से बाहर निकलते हुए उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पैपराजी को आत्मविश्वास से जवाब देते हुए कहा था, "अभी भी धर्मेंद्र में बहुत दम है। अभी भी जान रखता हूं। मेरी आंख की सर्जरी हो गई है। मैं स्ट्रॉन्ग हूं।"
बता दें, धर्मेंद्र पिछली साल शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में नजर आए थे। अब वह जल्द ही अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis) में नजर आने वाले हैं।
