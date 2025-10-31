Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र को आज यानी 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 89 साल के एक्टर पूरी तरह ठीक हैं खबर है दिग्गज अभिनेता को किसी गंभीर समस्या के चलते नहीं, बल्कि रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्विमिंग पूल में तैरने, स्ट्रेचिंग करते और एक्सरसाइज करते हुए अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं।