Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

Dharmendra Hospitalised: धर्मेंद्र को मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उन्हें क्या हुआ है क्यों उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है उसका कारण सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 31, 2025

Dharmendra Hospitalised

धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती

Dharmendra Hospitalised: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए दुआ करने लगे, लेकिन अब उनकी हेल्थ अपडेट भी सामने आ गई है और हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण भी आ गया है।

धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल में एडमिट (Dharmendra Hospitalised)

इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र को आज यानी 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 89 साल के एक्टर पूरी तरह ठीक हैं खबर है दिग्गज अभिनेता को किसी गंभीर समस्या के चलते नहीं, बल्कि रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्विमिंग पूल में तैरने, स्ट्रेचिंग करते और एक्सरसाइज करते हुए अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं।

कुछ समय पहले हुई थी आंख की सर्जरी (Dharmendra admitted in mumbai hospital)

इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी। उस समय अस्पताल से बाहर निकलते हुए उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पैपराजी को आत्मविश्वास से जवाब देते हुए कहा था, "अभी भी धर्मेंद्र में बहुत दम है। अभी भी जान रखता हूं। मेरी आंख की सर्जरी हो गई है। मैं स्ट्रॉन्ग हूं।"

जल्द आने वाले है इस फिल्म मे नजर (Dharmendra new movie ikkis)

बता दें, धर्मेंद्र पिछली साल शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में नजर आए थे। अब वह जल्द ही अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis) में नजर आने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

31 Oct 2025 07:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

Aishwarya Rai Bachchan Birthday Story
बॉलीवुड

88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament
बॉलीवुड

इस एक्ट्रेस की हुई फोटो लीक तो भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो…

Sonakshi Sinha Angry On Pregnant Katrina Kaif Photo Leaked
बॉलीवुड

शबाना आजमी ने किया रिवील, बताया कौन हैं उनके दिल के करीब?

Shabana Azmi
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, क्या बिग बी की जान को है खतरा?

Amitabh Bachchan life is in danger
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.