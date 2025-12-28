28 दिसंबर 2025,

रविवार

बॉलीवुड

एडल्ट स्टार ने सलमान खान संग फोटो की शेयर, सोशल मीडिया पर मची खलबली

Adult Star Share Photo With Salman Khan: सलमान खान ने शनिवार को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। ऐसे में उनके फैंस और दोस्तों ने भाईजान को जन्मदिन की बधाई दी। इस लिस्ट में फेमस एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट भी थीं। उन्होंने सलमान खान संग फोटो शेयर की। जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 28, 2025

Adult Star Kendra Lust Share picture With Salman Khan fans shocked after watch

सलमान खान ने 27 दिसंबर को मनाया 60वां जन्मदिन

Adult Star Share Photo With Salman Khan: हिंदी सिनेमा के 'सुल्तान' सलमान खान ने बीते 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचीं, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और देश से लेकर विदेश तक, हर कोई अपने चहेते 'भाईजान' को विश करने में जुटा था।

इन सबके बीच एक ऐसी शख्सियत की पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह नाम है मशहूर एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) का, जिनका सलमान को विश करने का अंदाज इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है।

केंड्रा लस्ट ने शेयर की सलमान खान संग खास तस्वीर (Adult Star Kendra Lust Share Photo With Salman Khan)

सलमान खान की फैन फॉलोइंग हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों में है, लेकिन केंड्रा लस्ट का सलमान की 'फैन' निकलना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। केंड्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान के साथ एक अनदेखी फोटो शेयर की है। इस फोटो में सलमान खान और केंड्रा लस्ट एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है।

फोटो शेयर करते हुए केंड्रा ने जो कैप्शन लिखा, उसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने लिखा, "सबसे बड़े दिल वाले इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन मुबारक हो सलमान खान।" केंड्रा के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। फैंस इस फोटो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और हैरान हैं कि ये दोनों आखिर मिले कब।

कब मिले सलमान खान और केंड्रा लस्ट? (Salman Khan Kendra Lust Photo)

जैसे ही फोटो वायरल हुई, लोगों ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि सलमान और केंड्रा की यह मुलाकात हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित 'रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' के दौरान हुई थी। इसी इवेंट में सलमान खान की मुलाकात हॉलीवुड सुपरस्टार इद्रिस एल्बा से भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी थीं। अब केंड्रा के साथ इस नई फोटो ने साबित कर दिया है कि सलमान का जलवा वाकई इंटरनेशनल है।

जन्मदिन पर मिला 'बैटल ऑफ गलवान' का तोहफा (Salman Khan New Movie Battle Of Galwan)

सिर्फ केंड्रा की फोटो ही नहीं, सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर उनके फैंस को एक और बड़ा तोहफा मिला। भाईजान की आने वाली मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का लेटेस्ट टीजर रिलीज किया गया है। 60 साल की उम्र में भी सलमान का वही पुराना स्वैग और एक्शन देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं।

बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट आई सामने (Battle Of Galwan Release Date)

निर्देशक अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एक जबरदस्त वॉर ड्रामा होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। यह 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। केंड्रा लस्ट की इस वायरल पोस्ट और फिल्म के धमाकेदार टीजर ने सलमान खान के इस जन्मदिन को वाकई यादगार बना दिया है।

