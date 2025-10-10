‘आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर?’ राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज

बता दें कि कई बार अपनी निजी जिंदगी पर रेखा ने खुलकर बातें की हैं। पिछले एक अवार्ड समारोह में जब राष्ट्रपति ने उनसे सीधे पूछा, 'आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं?' तो रेखा ने सादगी और ह्यूमर के साथ जवाब दिया कि ये उनका एक फैशन है, जो उनको बहुत पसंद है। ये पल बताता है कि रेखा ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों रंगों को अपने तरीके से अपनाया है। इसके साथ ही सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में रेखा ने अपने जीवन के कुछ बेहद निजी अहसास साझा किए।