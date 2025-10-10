Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर?’ राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज

Rekha Sindoor Story: : राष्ट्रपति ने रेखा से मुस्कुराते हुए जब ये सवाल पूछा की वो मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, तो इस पर रेखा ने सादगी और ह्यूमर के साथ जवाब दिया कहा…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 10, 2025

आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज

रेखा (सोर्स; X)

Rekha Sindoor Story: आज हिंदी सिनेमा की फेमस अदाकार रेखा अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। बॉलीवुड में उन्हें ग्लैमर और कला दोनों का संगम माना जाता है। उनकी अदाकारी ने कई पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा किया है। बता दें कि रेखा सिर्फ एक 'स्टार' नहीं बल्कि एक समर्पित 'आर्टिस्ट' के रूप में जानी जाती हैं, जो हर भूमिका को गहराई से निभाती हैं, चाहे वो मेन रोल हो या को-स्टार की भूमिका हो।

रेखा ने बताई वजह और क्या है इसका राज

बता दें कि कई बार अपनी निजी जिंदगी पर रेखा ने खुलकर बातें की हैं। पिछले एक अवार्ड समारोह में जब राष्ट्रपति ने उनसे सीधे पूछा, 'आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं?' तो रेखा ने सादगी और ह्यूमर के साथ जवाब दिया कि ये उनका एक फैशन है, जो उनको बहुत पसंद है। ये पल बताता है कि रेखा ने पारंपरिक और आधुनिक दोनों रंगों को अपने तरीके से अपनाया है। इसके साथ ही सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में रेखा ने अपने जीवन के कुछ बेहद निजी अहसास साझा किए।

उन्होंने बताया कि उनका वास्तविक नाम 'भानुरेखा' है और बचपन में उनका सपना कभी एक्टिंग नहीं था, वो एक साधारण शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया और उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर अपने करिअर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दरअसल, रेखा ने माना कि अपने दिल की बात हमेशा पूरी तरह नहीं कह पाईं, फिर भी उन्होंने अपनी आवाज और अपनी पसंद का साथ कभी नहीं छोड़ा।

बता दें कि रेखा की जिंदगी में दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल का आए और दोनों की मुलाकात के 1 महीने के भीतर ही शादी हो गई, लेकिन रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाया। फिर शादी के 7 महीने बाद, डिप्रेशन से जूझ रहे मुकेश ने अपने फार्महाउस में आत्महत्या कर ली, ये घटना तब की बड़ी त्रासदी बनकर उभरी।

उस समय रेखा वहां मौजूद नहीं थीं वे अमेरिका में थीं, पर मीडिया ने घटना की रिपोर्टिंग में तेजी दिखाई और कुछ खबरों में उन्हें सीधे जिम्मेदार ठहराया गया, यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से आत्महत्या की। इसके बाद भी रेखा के लाइफ में आरोपों दौर खत्म नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर के किस्से खुब बने, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

उम्र केवल एक संख्या

पिछले साल हुए IIFA अवार्ड 2024 में रेखा की 24-25 मिनट लगातार परफॉर्मेंस ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि उम्र केवल एक संख्या है। उनकी ऊर्जा, समर्पण और स्टेज पर मौजूदगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

इतना ही नहीं, रेखा की जिंदगी और करिअर की खासियत ये है कि उन्होंने अपनी शर्तों पर पहचान बनाई है। जन्मदिन के इस मौके पर फिल्म जगत और चाहने वाले उन्हें सलाम करते हैं और फैंस उनके हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं।

Entertainment

Entertainment

Updated on:

10 Oct 2025 10:46 am

Published on:

10 Oct 2025 10:23 am

'आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर?' राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज

