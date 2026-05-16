रवि मोहन की निजी जिंदगी में आया भूचाल! ब्रेकअप की खबरों के बीच पूर्व पत्नी आरती रवि ने अब कसा तंज

Ravi Mohan Ex Wife Aarti Ravi Cryptic Post: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता रवि मोहन एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले कुछ समय से उनकी पर्सनल लाइफ लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब उनकी पूर्व पत्नी आरती रवि ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट साझा किया है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। लोग इसे अभिनेता और सिंगर केनीशा फ्रांसिस के साथ जुड़ी खबरों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।