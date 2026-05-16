बीमार पत्नी के लिए अभिनेता ने लगाई सीएम विजय से मदद की गुहार, हाथ जोड़कर बोले- मुश्किल में अकेले लड़ रहे

Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM (सोर्स- एक्स)
Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM: तमिल सिनेमा के मशहूर कॉमेडी कलाकार मुथु कलाई इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस अभिनेता की आंखों में अब दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही है।
हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से अपनी पत्नी के इलाज के लिए मदद की अपील की है। सोशल मीडिया पर उनका भावुक वीडियो सामने आने के बाद फैंस भी भावुक हो गए हैं और लगातार अभिनेता के लिए दुआएं कर रहे हैं।
मुथु कलाई की पत्नी मालती पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और वह अब तक होश में नहीं आ सकी हैं।
अभिनेता ने वीडियो मैसेज में बताया कि बीते 17 दिनों से वो अकेले इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज और एडवांस मेडिकल सपोर्ट की सलाह दी है, लेकिन आर्थिक और मानसिक दबाव ने अभिनेता को पूरी तरह से झकझोर दिया है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री विजय से मदद की गुहार लगाई है।
मुथु कलाई तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। खासतौर पर कॉमेडियन वडिवेलु और विवेक के साथ उनके कई कॉमिक सीन्स आज भी दर्शकों को याद हैं। फिल्मों में उनका सफर आसान नहीं रहा। अभिनेता बनने के सपने लेकर वह राजापालयम से चेन्नई पहुंचे थे।
शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कभी स्टूडियो में छोटे-मोटे काम किए तो कभी दूसरे रोजगार करके गुजारा चलाया। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींच लिया। ‘चिकन 65’ जैसे कई कॉमेडी सीन्स ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।
मुथु कलाई सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणादायक जिंदगी के लिए भी जाने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब वह शराब की लत से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद को बदला और जिंदगी को नई दिशा दी। 50 साल की उम्र पार करने के बाद उन्होंने लगातार पढ़ाई कर तीन कॉलेज डिग्रियां हासिल कीं।
उनकी इस उपलब्धि ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अभिनेता अक्सर युवाओं को शिक्षा और मेहनत का महत्व समझाते नजर आते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
मुथु कलाई अभिनेता विजय के साथ भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें ‘यूथ’, ‘तमिझन’, ‘मिनसारा कन्ना’, ‘भगवती’ और ‘सुरा’ जैसी फिल्में शामिल हैं। यही वजह है कि अब फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय अपने पुराने साथी की मदद के लिए आगे आएंगे।
सोशल मीडिया पर लोग मुथु कलाई की पत्नी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार भी अभिनेता के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं।
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