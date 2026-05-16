बीमार पत्नी के लिए अभिनेता ने लगाई सीएम विजय से मदद की गुहार, हाथ जोड़कर बोले- मुश्किल में अकेले लड़ रहे

मुथु कलाई की पत्नी मालती पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और वह अब तक होश में नहीं आ सकी हैं।