16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

बीमार पत्नी के लिए अभिनेता ने लगाई सीएम विजय से मदद की गुहार, हाथ जोड़कर बोले- मुश्किल में अकेले लड़ रहे

Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM: तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति से एक्टर मुथु कलाई ने मदद की गुहार लगाई है। बीमार पत्नी के इलाज के लिए अभिनेता हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 16, 2026

Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM

Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM (सोर्स- एक्स)

Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM: तमिल सिनेमा के मशहूर कॉमेडी कलाकार मुथु कलाई इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस अभिनेता की आंखों में अब दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही है।

हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से अपनी पत्नी के इलाज के लिए मदद की अपील की है। सोशल मीडिया पर उनका भावुक वीडियो सामने आने के बाद फैंस भी भावुक हो गए हैं और लगातार अभिनेता के लिए दुआएं कर रहे हैं।

पत्नी की बीमारी ने तोड़ दिया अभिनेता को (Muthu Kalai Seeks Help From Tamil Nadu CM)

मुथु कलाई की पत्नी मालती पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और वह अब तक होश में नहीं आ सकी हैं।

अभिनेता ने वीडियो मैसेज में बताया कि बीते 17 दिनों से वो अकेले इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज और एडवांस मेडिकल सपोर्ट की सलाह दी है, लेकिन आर्थिक और मानसिक दबाव ने अभिनेता को पूरी तरह से झकझोर दिया है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री विजय से मदद की गुहार लगाई है।

कॉमेडी से बनाई अलग पहचान

मुथु कलाई तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। खासतौर पर कॉमेडियन वडिवेलु और विवेक के साथ उनके कई कॉमिक सीन्स आज भी दर्शकों को याद हैं। फिल्मों में उनका सफर आसान नहीं रहा। अभिनेता बनने के सपने लेकर वह राजापालयम से चेन्नई पहुंचे थे।

शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कभी स्टूडियो में छोटे-मोटे काम किए तो कभी दूसरे रोजगार करके गुजारा चलाया। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींच लिया। ‘चिकन 65’ जैसे कई कॉमेडी सीन्स ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।

50 की उम्र में हासिल की तीन डिग्रियां

मुथु कलाई सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणादायक जिंदगी के लिए भी जाने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब वह शराब की लत से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद को बदला और जिंदगी को नई दिशा दी। 50 साल की उम्र पार करने के बाद उन्होंने लगातार पढ़ाई कर तीन कॉलेज डिग्रियां हासिल कीं।

उनकी इस उपलब्धि ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अभिनेता अक्सर युवाओं को शिक्षा और मेहनत का महत्व समझाते नजर आते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

विजय के साथ कर चुके हैं कई फिल्में

मुथु कलाई अभिनेता विजय के साथ भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें ‘यूथ’, ‘तमिझन’, ‘मिनसारा कन्ना’, ‘भगवती’ और ‘सुरा’ जैसी फिल्में शामिल हैं। यही वजह है कि अब फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय अपने पुराने साथी की मदद के लिए आगे आएंगे।

सोशल मीडिया पर लोग मुथु कलाई की पत्नी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार भी अभिनेता के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया’, प्रीति जिंटा के लिए सेलिना जेटली ने लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट, बताया सबसे खास दोस्त
बॉलीवुड
Celina Jaitly Emotional Note For Preity Zinta

खबर शेयर करें:

Published on:

16 May 2026 01:09 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / बीमार पत्नी के लिए अभिनेता ने लगाई सीएम विजय से मदद की गुहार, हाथ जोड़कर बोले- मुश्किल में अकेले लड़ रहे

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रवि मोहन की निजी जिंदगी में आया भूचाल! ब्रेकअप की खबरों के बीच पूर्व पत्नी आरती रवि ने अब कसा तंज

Ravi Mohan Ex Wife Aarti Ravi Cryptic Post
टॉलीवुड

‘हनु-मान’ के बाद अब ‘महाकाली’ में दिखेंगे रोहित सराफ, तेलुगु डेब्यू को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

Rohit Saraf Telugu Debut
टॉलीवुड

‘मैं हार मानती हूं’, रवि मोहन और केनीशा फ्रांसिस के रिश्ते में आई दरार? वायरल पोस्ट ने मचाई हलचल

Ravi Mohan Keneeshaa Francis
टॉलीवुड

विजय की ‘Thamizhan’ बनी प्रेरणा, युवक ने सीएम राहत कोष में जमा कराए 22,674 रुपये

Vijay movie Thamizhan
टॉलीवुड

Karuppu Release Update: सूर्या-तृषा की ‘करप्पू’ आज शाम को हो सकती है रिलीज, डायरेक्टर ने वीडियो शेयर कर फैंस से मांगी माफी

Karuppu Release Update
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.