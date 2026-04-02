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Box Office: बॉर्डर 2, मर्दानी 3 या फिर धुरंधर 2, 2026 में अब तक किस फिल्म की बोली तूती, कौन हुई फुस्स?

Dhurandhar 2 Box Office Collection: साल 2026 अब तक बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस के लिए कैसा रहा है। धुरंधर 2, मर्दानी 3, बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों की क्या कहती है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 01, 2026

Dhurandhar 2 Box Office Collection

Dhurandhar 2 Box Office Collection (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Box Office Collection: साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए मिलाजुला अनुभव लेकर आई। जनवरी से मार्च के बीच करीब दो दर्जन हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिनमें कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया तो कई बड़ी उम्मीदों के बावजूद टिकट खिड़की पर खास असर नहीं छोड़ पाईं। पहले तीन महीनों का ये दौर ये साबित करता है कि दर्शकों का स्वाद तेजी से बदल रहा है और केवल बड़े नाम ही सफलता की गारंटी नहीं रहे।

साल की शुरुआत रही फीकी (Dhurandhar 2 Box Office Collection)

नए साल की शुरुआत फिल्म 'इक्कीस' से हुई थी, जिसमें अगस्त्य नंदा नजर आए। फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद रिलीज हुई कई छोटी और मिड बजट फिल्में जैसे 'राहु केतु' और 'हेप्पी पटेल' भी दर्शकों का ध्यान खींचने में नाकाम रहीं। इन शुरुआती नतीजों ने इंडस्ट्री को यह संकेत दे दिया था कि 2026 की शुरुआत आसान नहीं रहने वाली।

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने बदला माहौल

जनवरी के अंत में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी कराई। सनी देओल की इस देशभक्ति से भरपूर फिल्म को दर्शकों ने हाथों-हाथ लिया और इसने शानदार कमाई करते हुए साल की शुरुआती बड़ी हिट का दर्जा हासिल किया।

इस फिल्म की सफलता ने इंडस्ट्री को राहत दी और निर्माताओं को भरोसा दिलाया कि मजबूत कंटेंट और स्टार पावर का सही मेल आज भी काम करता है।

‘मर्दानी 3’ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी (Mardaani 3 Box Office Report)

इसके बाद दर्शकों की नजरें 'मर्दानी 3' पर थीं, जिसमें रानी मुखर्जी दमदार पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आईं। हालांकि फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन इसके बजट और अपेक्षाओं के हिसाब से यह प्रदर्शन निराशाजनक माना गया फिल्म ने पिछले भागों से बेहतर कमाई जरूर की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने से चूक गई।

शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ भी नहीं बचा सकी उम्मीद

इसके बाद 'ओ रोमियो' से काफी उम्मीदें थीं, जिसमें शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए। लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में असफल रही और भारी बजट के बावजूद कमजोर प्रदर्शन करती नजर आई। इसी दौरान 'तू या मैं', जिसमें शनाया कपूर और आदर्श कपूर थे, भी बॉक्स ऑफिस पर खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी।

समीक्षकों की पसंद बनी ‘अस्सी’, लेकिन कमाई रही कमजोर

अस्सी में तापसी पन्नू के अभिनय को सराहा गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके उलट 'द केरल स्टोरी 2' ने सीमित बजट में संतोषजनक कमाई कर निर्माताओं को राहत दी। ये फिल्म भले ब्लॉकबस्टर न बन सकी, लेकिन आर्थिक रूप से सफल साबित हुई।

‘धुरंधर द रिवेंज’ ने बनाया नया रिकॉर्ड

मार्च के अंत में रिलीज हुई 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर साल की सबसे बड़ी हिट बनने का गौरव हासिल कर लिया।

फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया कि दमदार कहानी और बड़े पैमाने पर बनाई गई एक्शन फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की क्षमता रखती हैं।

कई छोटी फिल्में नहीं बना सकीं पहचान

पहली तिमाही में आजाद भारत, बिहू अटैक, ह्यूमन कोकीन, पारो पिनाकी की कहानी जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन दर्शकों के बीच खास चर्चा नहीं बना सकीं।

कुल मिलाकर 2026 की पहली तिमाही ने बॉलीवुड को ये साफ संदेश दे दिया है कि दर्शकों को अब मजबूत कहानी और बड़े स्तर का मनोरंजन चाहिए। आने वाले महीनों में इंडस्ट्री के लिए यह संकेत काफी अहम साबित हो सकता है।

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Published on:

01 Apr 2026 08:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Box Office: बॉर्डर 2, मर्दानी 3 या फिर धुरंधर 2, 2026 में अब तक किस फिल्म की बोली तूती, कौन हुई फुस्स?

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