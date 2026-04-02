Box Office: बॉर्डर 2, मर्दानी 3 या फिर धुरंधर 2, 2026 में अब तक किस फिल्म की बोली तूती, कौन हुई फुस्स?

Dhurandhar 2 Box Office Collection: साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए मिलाजुला अनुभव लेकर आई। जनवरी से मार्च के बीच करीब दो दर्जन हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं, जिनमें कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया तो कई बड़ी उम्मीदों के बावजूद टिकट खिड़की पर खास असर नहीं छोड़ पाईं। पहले तीन महीनों का ये दौर ये साबित करता है कि दर्शकों का स्वाद तेजी से बदल रहा है और केवल बड़े नाम ही सफलता की गारंटी नहीं रहे।