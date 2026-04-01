‘बंगाल फाइल्स रिलीज नहीं हुई तो धुरंधर 2 कैसे?’, मिथुन चक्रवर्ती ने प्रोपेगेंडा के विवाद के बीच दिया बड़ा बयान

Mithun Chakraborty On Dhurandhar 2 Propaganda Row: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चल रहे ‘प्रोपेगेंडा’ विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर फिल्म असल में प्रमोशनल फिल्म होती, तो इसे रिलीज होने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए था। उनके इस बयान ने एक बार फिर फिल्म और राजनीति के बीच चल रही बहस को तेज कर दिया है।