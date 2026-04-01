जान से मारने की धमकियों के बीच भीड़ का शिकार हुए सलमान खान, फैंस बोले- ये बहुत खतरनाक है

Salman Khan Gets Mobbed (सोर्स- @tahirjasus)
Salman Khan Gets Mobbed: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी किसी फिल्म का प्रमोशन या बयान नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे गंभीर सवाल हैं। हाल ही में मुंबई के ठाणे स्थित दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आयोजित प्रेसिडेंट कप 2026 कार्यक्रम के दौरान सलमान खान को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस ने ऐसा उत्साह दिखाया कि हालात कुछ देर के लिए कंट्रोल से बाहर होते नजर आए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
इस कार्यक्रम में सलमान खान बेहद सादे अंदाज में पहुंचे थे। उन्होंने ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर अपनी एंट्री दी, लेकिन जैसे ही वह मंच से नीचे उतरे, उनके आसपास अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। लोग उन्हें करीब से देखने और फोटो लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, जिससे सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
इवेंट से सामने आए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान के आसपास मौजूद सुरक्षा टीम भीड़ को कंट्रोल करने में संघर्ष करती नजर आई। कई लोग उनके बेहद करीब पहुंच गए और कुछ ने उनकी गाड़ी के पास जाकर तस्वीरें लेने की भी कोशिश की।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सलमान खान शांत और संयमित दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन यह दृश्य उनके प्रशंसकों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए चिंता का विषय बन गया।
जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर सामने आए, लोगों ने सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने लिखा कि लगातार मिल रही धमकियों के बाद इस तरह की भीड़ उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह की स्थिति में न सिर्फ अभिनेता बल्कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी घायल हो सकते थे।
कुछ फैंस ने ये भी याद दिलाया कि पहले भी एक कार्यक्रम के दौरान ठाणे में भीड़ नियंत्रण को लेकर समस्या सामने आई थी, जिसके बाद सलमान ने भविष्य में ऐसे आयोजनों से दूरी बनाने की बात कही थी। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर सलमान खान के वीडियोज शेयर किए गए हैं।
पिछले कुछ समय से सलमान खान को मिल रही जान से मारने की धमकियों के चलते उनकी सुरक्षा पहले से ही चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में इस तरह का दृश्य सामने आना स्वाभाविक रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फैंस लगातार प्रशासन और आयोजकों से बेहतर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही अपनी फिल्म ‘मातृभूमि’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वह एक भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। फिल्म में देशभक्ति, साहस और बलिदान की कहानी को बड़े पैमाने पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़े एक्शन ड्रामा प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी है, जिसकी शूटिंग इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है।
फिलहाल फैंस जहां उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।
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