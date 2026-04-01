जान से मारने की धमकियों के बीच भीड़ का शिकार हुए सलमान खान, फैंस बोले- ये बहुत खतरनाक है

Salman Khan Gets Mobbed: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी किसी फिल्म का प्रमोशन या बयान नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे गंभीर सवाल हैं। हाल ही में मुंबई के ठाणे स्थित दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आयोजित प्रेसिडेंट कप 2026 कार्यक्रम के दौरान सलमान खान को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस ने ऐसा उत्साह दिखाया कि हालात कुछ देर के लिए कंट्रोल से बाहर होते नजर आए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।