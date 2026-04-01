Viral Video: एकनाथ शिंदे संग सलमान खान ने प्रेसिडेंट कप 2026 की ट्रॉफी और प्राइज का किया खुलासा

इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट कप एक फेमस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ITCSF) आयोजित करता है। ये कंटेस्टेंट 31 मार्च 2026 से ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में शुरू होगी, जिसमें 16 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में एकनाथ शिंदे और सलमान खान जैसे बड़ी हस्तियां इस आयोजन में ग्लैमर और उत्साह बढ़ाते नजर आएंगे। पिछले साल 2025 के प्रेसिडेंट कप में YCK अब्रामा XI ने दमदार पेशकश करते हुए चुकाजी टाइटन्स को हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस टूर्नामेंट की कामयाबी ने देशभर में टेनिस क्रिकेट के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ाई है।