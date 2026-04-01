शूटिंग में ‘अंकल’ और फिल्म के बाद ‘गंदा मैसेज’, मेघना गुलजार पर हरिंदर सिक्का का खुलासा, लगाए आरोप

हिंदुस्तान टाइम्स से हरिंदर सिक्का ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'राजी' को मेघना गुलजार के हाथों में सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में चालाकी से भारतीय प्रतीकों को हटाया गया। सिक्का ने कहा, "मेरी किताब में जब सहमत भारत वापस आती है, तो उसका स्वागत 'जन गण मन' से होता है, लेकिन फिल्म में यह सब गायब दिखा। मेघना ने फिल्म से तिरंगा हटा दिया, जबकि पूरी फिल्म में पाकिस्तान का झंडा शान से लहराता रहा। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना को बहुत 'सॉफ्ट' तरीके से दिखाया गया है, जो हकीकत से बिल्कुल अलग है।"