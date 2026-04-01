पहले मौत का नाटक और अब बोलीं- मैं प्रेग्नेट नहीं हूं, कैंसर का मजाक बनाने वाली पूनम पांडे ने फिर की फूडड़ता की हदें पार

दिलचस्प बात ये रही कि जब पूनम ने यही तस्वीरें दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कीं, तो पोस्ट के नीचे मेड विद एआई का टैग भी दिखाई दिया। इसके बाद कई यूजर्स को पहले ही शक होने लगा था कि तस्वीरें वास्तविक नहीं हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले मुंबई में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी के दौरान भी उनके प्रेग्नेंट होने के कोई संकेत नहीं मिले थे। इन सभी कारणों से सोशल मीडिया पर लोग लगातार तस्वीरों की सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे, जो बाद में सही साबित हुए।