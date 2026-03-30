52 की मलाइका अरोड़ा ने 33 के हर्ष मेहता के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचीं राजस्थान के मंदिर

हालांकि मलाइका अरोड़ा ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात जरूर की। उन्होंने कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसे खुलकर जी रही हैं और फिलहाल वह खुद के साथ खुश हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कभी वो किसी रिश्ते में आती हैं तो वो फैसला पूरी तरह उनका अपना होगा।