सड़क हादसे में अभिनेता के भतीजे की हुई मौत, रोते हुए एक्टर ने जोड़े हाथ, बोले- भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए

अभिनेता राहुल शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन अगर मेरे मैसेज से कुछ भी फर्क पड़ता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। राहुल ने कहा, 19 मार्च 2026 के दिन जो घटना हुई उसने हमारे परिवार को हिलाकर रख दिया है। IIT बॉम्बे के कुछ छात्र थे, जो लोनावला घूमने के लिए निकले थे जैसे आम तौर पर लोग निकलते हैं। लेकिन जो बाद में हुआ वो आम नहीं था।