क्या प्रेग्नेंट हैं पूनम पांडे? बेबी बंप वाली तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर मचाया तहलका

पूनम की प्रेग्नेंसी की खबर के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन हो सकता है? रिपोर्ट्स की मानें तो पूनम पिछले कुछ समय से किसी के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस पार्टनर की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा हुआ है। बता दें कि साल 2020 में पूनम ने अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और फिल्म निर्माता सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता महज एक साल के भीतर ही कड़वाहट और विवादों के साथ खत्म हो गया। तलाक के बाद से पूनम सिंगल ही नजर आ रही थीं।