‘धुरंधर 2’ पर लगा स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, निर्देशक ने की कानूनी कार्रवाई करने की बात, रणवीर पर फिल्म पर हुआ विवाद

उन्होंने आगे कहा कि उनके पास अपनी स्क्रिप्ट के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज, ईमेल रिकॉर्ड और बाकी प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें वह अदालत में पेश करने के लिए तैयार हैं। संतोष का आरोप है कि उनकी कहानी को बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और इसे एक अलग दिशा में प्रस्तुत किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने इस कहानी को पूरी तरह मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा था, लेकिन फिल्म में इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची है।