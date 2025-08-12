पाकिस्तान के पास एक बांध बनाएं और 140 करोड़ लोग उसमें पेशाब करें.. मिथुन चक्रवर्ती ने बिलावल भुट्टो की कर दी बोलती बंद

बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया है कि बिलावल भुट्टो तिलमिला उठेंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर जहर उगला था। इसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने काफी तीखी बात कही है। चक्रवर्ती ने कहा कि हमें पाकिस्तान के पास एक बांध बनाना चाहिए और उसमें 140 करोड़ भारतीय पेशाब करें। फिर उस बांध के गेट पाकिस्तान की तरफ खोल दिये जाएं। इससे एक गोली भी नहीं चलेगी और पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी।
मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा… हमने एक बांध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। इसके बाद, हम बांध खोलेंगे और इससे एक सुनामी आएगी। मैं पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं हूं। यह सब में उसके (बिलावल भुट्टो) लिए कह रहा हूं।'
बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सिंधु जल समझौते को निरस्त करने के भारत के फैसले पर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला है। भुट्टो ने एक कार्यक्रम में कहा, 'अगर भारत सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं करता, तो यह पाकिस्तान पर हमला होगा।' भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के लोग युद्ध में अपनी सभी छह नदियों को वापस ले सकते हैं।
उधर पाकिस्तानी आर्मी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से परमाणु हमले की धमकी दी। हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और उसे लगा कि वह डूब रहा है, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा।