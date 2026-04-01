TMKOC: ‘तारक मेहता’ में इस वजह से नहीं हुआ दयाबेन का कमबैक, ससुराल वालों ने रखी थी ये शर्त

सबसे दिलचस्प बात जेनिफर ने दिशा वकानी की वापसी की कोशिशों को लेकर बताई। उन्होंने बताया कि साल 2021 में दिशा खुद सेट पर आई थीं, कपड़े ट्राई किए और अगले दिन से शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन अचानक सब रुक गया। जेनिफर के अनुसार, "दिशा के ससुराल वालों की तरफ से कुछ शर्तें थीं। वह चाहते थे कि दिशा नाइट शिफ्ट न करे, रविवार को काम न करे और शूटिंग के घंटे भी कम हों। दिशा ने शो को बहुत कुछ दिया था, इसलिए मैंने और सोनालिका (माधवी भाभी) ने असित मोदी को सुझाव दिया कि वह दिशा के घर जाकर कुछ सीन शूट कर लें, लेकिन असित भाई का 'ईगो' आड़े आ गया। उन्होंने साफ कह दिया- 'शो मेरा है, मैं उसके घर क्यों जाऊं?'"