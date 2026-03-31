टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के लिए LPG संकट बना मुसीबत, बंद करना पड़ा रेस्टोरेंट

अपने लेटेस्ट व्लॉग में सबा ने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की हो रही किल्लत के चलते रसोई के कामकाज पर असर पड़ा है। इसके अलावा, रेस्टोरेंट के इंटीरियर में कुछ समस्याएं, खासकर दीवारों की पैनलिंग में दरारों, के कारण उन्हें काम रोककर सब कुछ ठीक करवाना पड़ा। उनके पति खालिद ने कहा, “यह हमारे और आप सभी के लिए एक बुरी खबर है। हमें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। हम इसे क्यों बंद कर रहे हैं? सबसे पहले तो, हमें पर्याप्त गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वे बहुत सीमित मात्रा में हैं। ये एक कारण है।” उन्होंने आगे बताया कि रेस्टोरेंट के इंटीरियर में भी कुछ समस्याएं थीं।