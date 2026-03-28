US Iran Israel War: सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, 10 अमेरिकी सैनिक घायल

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया में अतिरिक्त 10,000 जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। इसमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती भी शामिल हो सकती है। मार्को रूबियो (Marco Rubio) ने आगे संकेत दिया कि यह संघर्ष अल्पकालिक रहने की उम्मीद है, यह महीनों के बजाय हफ्तों में समाप्त हो सकता है।