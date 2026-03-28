Russia Export Ban on Petrol: ईरान युद्ध के चलते रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर 1 अप्रैल से लगाया प्रतिबंध

Russia on Petrol: मध्य-पूर्व में ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमले के बाद से विश्व के कई देशों ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट और कई देशों की तरफ से शांति के प्रयासों के बावजूद बावजूद जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में व्याप्त अस्थिरता के बीच घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने और देश में ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए रूस ने अहम फैसला लिया है। दरअसल, रूस की सरकार ने एक अप्रैल से पेट्रोल गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक रह सकता है।