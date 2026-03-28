FBI निदेशक Kash Patel का निजी ईमेल हैक, ईरान से जुड़े साइबर ग्रुप पर शक, तस्वीरें और डेटा लीक होने से हड़कंप

अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation (FBI) एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई जांच नहीं बल्कि एक कथित साइबर हमला है। खबरों के मुताबिक, एफबीआई के निदेशक Kash Patel के निजी ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक हैकर समूह “हंडाला हैक टीम” ने किया है। इस समूह ने दावा किया है कि उसने काश पटेल के ईमेल में सेंध लगाई और वहां मौजूद कई निजी दस्तावेज और तस्वीरें हासिल कर लीं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को इंटरनेट पर सार्वजनिक भी कर दिया गया है। सामने आई तस्वीरों में पटेल को अलग-अलग निजी पलों में देखा जा सकता है। कहीं वह सिगार पीते नजर आ रहे हैं, तो कहीं एक पुरानी कन्वर्टिबल कार में सवारी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वह मजाकिया अंदाज में आईने के सामने सेल्फी लेते भी दिखाई दिए।