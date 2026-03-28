Iran-Israel War: ईरान पर बड़ा हमला, इजरायल ने न्यूक्लियर प्लांट पर की एयरस्ट्राइक

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में टकराव और तेज हो सकता है। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक, देश के दो अहम न्यूक्लियर केंद्रों को निशाना बनाया गया, एक हेवी वॉटर प्लांट और दूसरा येलोकेक उत्पादन केंद्र। ये दोनों सुविधाएं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए काफी अहम मानी जाती हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने बताया कि अराक स्थित शाहिद खोंडाब हेवी वॉटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत के अर्दकान प्लांट पर हमला हुआ। राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने या रेडियोएक्टिव लीक की खबर नहीं आई है। लेकिन खतरा टला नहीं है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।