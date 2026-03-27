US-Iran-Israel War: अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला 10 दिन और रोका, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के पीछे की बताई वजह

यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हो रहा है, जो 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद तेज हुआ था। इन हमलों में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे समुद्री मार्गों में बाधा आई और वैश्विक ऊर्जा बाजार तथा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इस संघर्ष के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लगभग बंद कर दिया है।