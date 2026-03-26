Middle East War: ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका, खार्ग द्वीप पर तेहरान ने बिछाई बारूदी सुरंगें

US-Israel vs Iran War: ईरान ने अमेरिकी हमले की आशंका के मद्देनजर कड़ा फैसला लेते हुए खार्ग द्वीप पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। दरअसल, ईरान ने यह कदम उन खबरों और खुफिया रिपोर्टों के बाद उठाया है, जिनमें कहा गया है कि अमेरिका महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप समूह पर कब्जा करने के संभावित उद्देश्य से फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यह जानकारी सामने आई है कि ईरान ने खार्ग द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी है।