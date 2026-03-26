26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Middle East War: ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका, खार्ग द्वीप पर तेहरान ने बिछाई बारूदी सुरंगें

Iran reinforcing security on Kharg Island: ईरान ने अमेरिकी हमले की आशंका के बीच खार्ग द्वीप पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्वीप के आसपास बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं और अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, जिससे मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 26, 2026

Iran strengthens security on Kharg Island, deploys landmines and additional troops amid fears of potential US military action in the Persian Gulf region.

अमेरिकी सेना की 82nd एयरबोर्न डिवीजन (Photo Credit - US Army)

US-Israel vs Iran War: ईरान ने अमेरिकी हमले की आशंका के मद्देनजर कड़ा फैसला लेते हुए खार्ग द्वीप पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। दरअसल, ईरान ने यह कदम उन खबरों और खुफिया रिपोर्टों के बाद उठाया है, जिनमें कहा गया है कि अमेरिका महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप समूह पर कब्जा करने के संभावित उद्देश्य से फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यह जानकारी सामने आई है कि ईरान ने खार्ग द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी है।

CNN की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने खार्ग द्वीप के आसपास एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइंस सहित कई तरह के जाल बिछाए हैं। अमेरिकी सेना जलमार्ग के जरिए उतरने की योजना बना सकती है। बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल कर द्वीप पर कब्जा करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए दबाव बनाने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

ईरान की ओर से चेतावनी

इससे पहले ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर क़ालीबाफ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी दी। उनका कहना है कि उन्हें शत्रु देशों की ओर से ईरान के किसी द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी की रिपोर्ट मिली है। ईरान दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

अपने ‘X’ पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'कुछ खुफिया रिपोर्टों के आधार पर, ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय देशों में से किसी एक के समर्थन से ईरान के द्वीपों में से एक पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सेनाएं दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, और यदि वे कोई भी कदम उठाते हैं, तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार और निरंतर हमलों से निशाना बनाया जाएगा।'

अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती तैनाती

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने पहले ही अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2,000 अतिरिक्त सैनिकों को उत्तरी कैरोलिना स्थित उनके बेस से मध्य-पूर्व भेजने का आदेश दे दिया है। यह उन दो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स के अतिरिक्त है, जो पहले से ही दोनों महासागरीय दिशाओं से रास्ते में हैं।

इन अतिरिक्त सैनिकों के आने से मध्य-पूर्व में पहले से तैनात लगभग 50,000 सैनिकों के साथ 6,000 से 7,000 मरीन और नौसैनिक और जुड़ जाएंगे। यह तैनाती 2003 के इराक युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मानी जा रही है, जब अमेरिका ने लगभग 1,60,000 सैनिक भेजे थे।

ये भी पढ़ें

Middle East Crisis: होर्मुज, चाबहार और खार्ग पर कब्जे की तैयारी? ईरान ने अमेरिका समेत दुश्मन देशों को दी चेतावनी
विदेश
Iranian military on high alert over potential threat to Kharg Island,chabahar, hormuz-strait as US and enemy countries increase presence in the Middle East.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

26 Mar 2026 11:52 am

Published on:

26 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / World / Middle East War: ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका, खार्ग द्वीप पर तेहरान ने बिछाई बारूदी सुरंगें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘ईरान ने मुझे दिया था सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव’, ट्रंप ने किया बड़ा दावा

Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान ने उड़ाया अमेरिका का मजाक, होर्मुज स्टेट खुलवाने को लेकर कही बड़ी बात

Pakistan Defence Minister Khawaja Asif
विदेश

US-Israel vs Iran War: डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर कड़ा रुख, कहा-परमाणु खतरा एक कैंसर की तरह था, जिसे तुरंत निकालना पड़ा

US President Donald Trump addressing NRC fundraising dinner, discussing Iran's nuclear program and missile defense system.
विदेश

कुवैत में हिजबुल्लाह की साजिश नाकाम, 6 संदिग्ध गिरफ्तार, नेताओं की हत्या की थी प्लानिंग

विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान ने भारत-रूस-चीन समेत इन देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की दी इजाजत

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi announces that India, China, Russia, Iraq, and Pakistan are allowed to pass through the Strait of Hormuz amid Middle East tensions, following UN Secretary-General Antonio Guterres call to reopen the route.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.