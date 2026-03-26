26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Middle East Crisis: होर्मुज, चाबहार और खार्ग पर कब्जे की तैयारी? ईरान ने अमेरिका समेत दुश्मन देशों को दी चेतावनी

Iran Warning: ईरान ने खार्ग द्वीप, होर्मुज स्ट्रेट और चाबहार पर संभावित हमले की चेतावनी दी, अमेरिका समेत दुश्मन देशों की सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 26, 2026

Iranian military on high alert over potential threat to Kharg Island,chabahar, hormuz-strait as US and enemy countries increase presence in the Middle East.

खार्ग द्वीप, (Photo -@Simo7809957085)

US-Israel-Iran War: मध्य-पूर्व में तनाव के बीच अमेरिका ईरान में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट, चाबहार और खार्ग पर नजरे गड़ाए हुए है। इस पर कब्जा कर अमेरिका तेहरान को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर सकता है। इसी कड़ी में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी दी है।

कालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर स्पष्ट किया है कि कुछ खुफिया रिपोर्टों के आधार पर ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय देशों में से किसी एक के समर्थन से ईरान के द्वीपों में से एक पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सेनाएं दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, और यदि वे कोई भी कदम उठाते हैं, तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लगातार और निरंतर हमलों से निशाना बनाया जाएगा।'

इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मुख्य युद्ध उद्देश्यों को हासिल करने में पूरी तरह विफल रहा है। उनके अनुसार, अमेरिका न तो त्वरित सैन्य जीत दर्ज कर पाया और न ही तेहरान में सत्ता परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य में सफल हुआ। हालांकि, रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा रहा है।

मिडिल-ईस्ट में 2000 अतिरिक्त सैनिक तैनात

पेंटागन ने हाल ही में उत्तरी कैरोलिना स्थित अपने बेस से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2,000 अतिरिक्त सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा, दो प्रमुख मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जिनमें जापान से 'त्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप' और सैन डिएगो से 'बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप' शामिल हैं। इन नई तैनातियों के साथ मध्य पूर्व में पहले से मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों की संख्या में 6,000 से 7,000 अतिरिक्त नौसैनिक और नाविक जुड़ जाएंगे।

इराक युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़ी तैनाती

सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 2003 के इराक युद्ध के बाद से यह अमेरिका की सबसे बड़ी तैनातियों में से एक है। हालांकि अभी तक किसी जमीनी कार्रवाई का औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन बल की इस विशाल संरचना और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से तीन मुख्य परिदृश्य उभर कर सामने आ रहे हैं। इनमें पहला लक्ष्य चाबहार या ईरान के प्रमुख तेल केंद्र खार्ग द्वीप की नाकेबंदी अथवा उस पर नियंत्रण करना हो सकता है। दूसरा संभावित कदम हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए ईरान की तटरेखा को साफ करना हो सकता है। अंततः सबसे गंभीर स्थिति में अमेरिकी सेना ईरान की परमाणु सामग्री और संबंधित केंद्रों को अपने नियंत्रण में लेने या उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश कर सकती है।

ये भी पढ़ें

LPG refill Rules: एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग नियम पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिया अपडेट
राष्ट्रीय
LPG cylinder booking rules unchanged as government clarifies no new time limits and confirms adequate LPG supply across India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

26 Mar 2026 07:03 am

Published on:

26 Mar 2026 07:02 am

Hindi News / World / Middle East Crisis: होर्मुज, चाबहार और खार्ग पर कब्जे की तैयारी? ईरान ने अमेरिका समेत दुश्मन देशों को दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं’, ईरान के विदेश मंत्री ने शांति वार्ता पर दिया बयान

Iran's Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi
विदेश

बांग्लादेश से बड़ी खबर, पद्मा नदी में गिरी बस, 23 लोगों की मौत

Bangladesh bus accident
विदेश

वीडियो दिखाकर ईरान ने कहा- गिराया F-18, अमेरिका ने तुरंत किया खारिज

विदेश

Philippines National Emergency: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच फिलीपींस ने घोषित किया ऊर्जा आपातकाल, दुनिया में गहराया तेल संकट

Philippines National Emergency
विदेश

ईरान के लिए सबसे घातक साबित हुई पिछली रात, फिर भी चुप रहा, अब इजराइल ने खोला बड़ा राज

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.