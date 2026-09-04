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गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में फेरी बोट खराब होने से हड़कंप, 38 लोगों की अटकी सांसें

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में 34 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को ले जा रही फेरी बोट का इंजन खराब हो गया। दूसरी बोट की मदद से सभी 38 लोगों को सुरक्षित जेट्टी पर लाया गया।
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मुंबई

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Anand Prakash Yadav

Sep 04, 2026

Ferry Boat Stuck

अरब सागर में फेरी बोट खराब, 38 लोगों को किया रेस्क्यू, photo credit : IANS

Mumbai Ferry Accident: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में 38 लोगों को ले जा रही एक फेरी बोट अचानक खराब हो गई। नाव में 34 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। बोट खराब होने पर बोट में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते दूसरी बोट मदद के लिए पहुंच गई और सभी को सुरक्षित गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी पर वापस लाया गया। प्रा​थमिक जांच में फेरी बोट में तकनीकी खराबी होना बताया गया है।

ये है पूरा घटनाक्रम

जानकारी के मुताबिक, अनवारी नाम की यह फेरी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से आधे घंटे की समुद्री सैर कराती है। गुरुवार रात करीब 8.30 बजे यह बोट सैर के बाद गेटवे ऑफ इंडिया की ओर लौट रही थी, तभी इसमें तकनीकी खराबी आ गई। उस वक्त बोट गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर समुद्र में थी और उसने अचानक काम करना बंद कर दिया।

समुद्र के बीच बोट रुकने से यात्रियों में दहशत फैल गई। क्रू मेंबर ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और तुरंत स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पास में मौजूद फेरी ऑपरेटरों को अलर्ट किया।

रेस्क्यू फेरी बोट मौके पर पहुंची

सूचना मिलने पर कुछ ही मिनटों में पास ही काम कर रही 'आज़ाद हिंद' फेरी बोट मौके पर पहुंची। उसने खराब हुई अनवारी फेरी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी की ओर लाना शुरू किया। हालांकि इस दौरान बोट में सवार या​त्री डरे सहमे नजर आए। पुलिस, फेरी ऑपरेटर और क्रू मेंबर के बीच बेहतर तालमेल के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से पूरा हुआ।

सभी 34 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित किनारे पर लाया गया। सभी 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में बोट में तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। बोट के इंजन में दिक्कत आई थी। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और फेरी के फिटनेस व सुरक्षा मानकों की भी जांच होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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Updated on:

04 Sept 2026 01:41 am

Published on:

04 Sept 2026 01:41 am

Hindi News / National News / गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में फेरी बोट खराब होने से हड़कंप, 38 लोगों की अटकी सांसें

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