गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में फेरी बोट खराब होने से हड़कंप, 38 लोगों की अटकी सांसें

Mumbai Ferry Accident: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। गेटवे ऑफ इंडिया के पास अरब सागर में 38 लोगों को ले जा रही एक फेरी बोट अचानक खराब हो गई। नाव में 34 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। बोट खराब होने पर बोट में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते दूसरी बोट मदद के लिए पहुंच गई और सभी को सुरक्षित गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी पर वापस लाया गया। प्रा​थमिक जांच में फेरी बोट में तकनीकी खराबी होना बताया गया है।