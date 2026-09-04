IAS तुकाराम मुंडे को लेकर सलमान खान ने दी चेतावनी? बोले- मैं उन्हें भेज दूंगा, फिर देख लेना

सलमान खान और IAS तुकाराम मुंडे (फोटो सोर्स- Instagram/salmankhan)
Salman Khan On IAS Tukaram Mundhe: बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान अपने दोस्तों के लिए खुलकर खड़े होने के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन दिनों उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, जिसमें अभिनेता ने मुंबई के बांद्रा में शुरू हुए अपने एक दोस्त के नए कैफे का प्रमोशन तो किया ही, साथ ही महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का जिक्र करते हुए मजेदार अंदाज में चेतावनी भी दे डाली।
सलमान खान की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। खास बात यह है कि अभिनेता ने सीधे तौर पर तुकाराम मुंडे का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह उन्होंने ‘उन्हें भेजने’ की बात कही, उससे उनका इशारा महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA के कमिश्नर की ओर माना जा रहा है।
सलमान खान ने अपने दोस्त के बांद्रा स्थित नए कैफे से जुड़ा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया। अभिनेता अक्सर अपने करीबी लोगों के काम को सोशल मीडिया के जरिए समर्थन देते दिखाई देते हैं। इस बार भी उन्होंने कैफे के लिए अपना सपोर्ट दिखाया।
लेकिन पोस्ट में सिर्फ कैफे की तारीफ नहीं थी। सलमान ने कॉफी की कीमत न बढ़ाने और गुणवत्ता बरकरार रखने की बात मजाकिया अंदाज में कही। इसके बाद उन्होंने साफ-सफाई को लेकर भी एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, तो वह संबंधित अधिकारी को वहां भेज देंगे।
महाराष्ट्र में इन दिनों आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में हैं। FDA कमिश्नर के तौर पर रेस्टोरेंट, क्लब और फास्ट-फूड प्रतिष्ठानों की जांच और कार्रवाई को लेकर उनकी सक्रियता की चर्चा होती रही है।
इसी वजह से सलमान का मजाकिया पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स को तुरंत समझ में आ गया। अभिनेता ने अधिकारी का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन ‘उन्हें भेजने’ वाले अंदाज ने पोस्ट को और मजेदार बना दिया।
सलमान खान के सोशल मीडिया पोस्ट में उनके चर्चित ‘इट्स डन’ वाले अंदाज की झलक भी देखने को मिली। हालांकि इस बार उन्होंने उसी लाइन को बहन वाले संदर्भ में बदलकर इस्तेमाल किया। यही छोटी-सी क्रिएटिविटी उनके पोस्ट को और ज्यादा चर्चा में ले आई।
सलमान के इस मजाकिया अंदाज पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों को अभिनेता का यह दोस्ताना अंदाज पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग इसे महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे की बढ़ती चर्चा से जोड़कर देख रहे हैं।
तुकाराम मुंडे का नाम इससे पहले भी मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों की पोस्ट के कारण चर्चा में आ चुका है। टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने एक बार अपने ऑर्डर की गई ठंडी ड्रिंक में कथित तौर पर कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद उनसे मदद मांगी थी। इसके बाद भी अधिकारी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने थे।
काम की बात करें तो सलमान खान जल्द ही छोटे पर्दे पर अपने लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ की मेजबानी करते दिखाई देंगे। शो के 6 सितंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। वहीं फिल्मों की बात करें तो सलमान के पास ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ और निर्देशक वामशी पैदिपल्ली की फिल्म ‘मॉन्स्टर’ जैसे प्रोजेक्ट हैं।
फिलहाल सलमान खान का तुकाराम मुंडे को लेकर किया गया मजाकिया इशारा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और उनके फैंस इस पोस्ट को अभिनेता के खास ‘भाई वाले’ अंदाज से जोड़कर देख रहे हैं।
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