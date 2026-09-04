IAS तुकाराम मुंडे को लेकर सलमान खान ने दी चेतावनी? बोले- मैं उन्हें भेज दूंगा, फिर देख लेना

Salman Khan On IAS Tukaram Mundhe: बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान अपने दोस्तों के लिए खुलकर खड़े होने के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन दिनों उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, जिसमें अभिनेता ने मुंबई के बांद्रा में शुरू हुए अपने एक दोस्त के नए कैफे का प्रमोशन तो किया ही, साथ ही महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का जिक्र करते हुए मजेदार अंदाज में चेतावनी भी दे डाली।