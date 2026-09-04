मुंबई में गुंडागर्दी पर भड़कीं ‘बिग बॉस’ फेम इरिना रुदाकोवा, ऑटो वाले को पिटता देख बनाया वीडियो

Bigg Boss Marathi Fame Irina Rudakova Video: 'बिग बॉस मराठी 5' फेम और रूसी मॉडल-अभिनेत्री इरिना रुदाकोवा (इरिना राय) ने मुंबई की सड़कों पर आम लोगों और ऑटो चालकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इरिना ने एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक ड्राइवर गरीब ऑटो रिक्शा वाले के साथ बदसलूकी, गाली-गलौज और हाथापाई करता नजर आ रहा है। इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए इरिना ने मुंबई पुलिस से तुंरत कार्रवाई की मांग की है और जनता से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट करने की भी अपील की है। आइये जानते हैं पूरा मामला…